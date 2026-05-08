Bloomberg: Η Τουρκία φέρνει νομοσχέδιο για τη θαλάσσια δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες περιοχές Αιγαίου και Μεσογείου
Η Άγκυρα επιδιώκει να εδραιώσει τις αξιώσεις της σε περιοχές με φυσικό αέριο, με μια κίνηση που μπορεί να φέρει νέες εντάσεις στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο
Νομοσχέδιο για την επιβολή θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου, ετοιμάζεται να καταθέσει στο τουρκικό κοινοβούλιο η κυβέρνηση της χώρας, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή, η οποία διαθέτει υπάρχοντα και δυνητικά αποθέματα φυσικού αερίου, σύμφωνα με πληροφορίες από πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και τα οποία επικαλείται το Bloomberg.
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί το πρώτο βήμα της Τουρκίας για την ενίσχυση των αξιώσεών της και την επίσημη κήρυξη κυριότητας για ενδεχόμενους πόρους φυσικού αερίου, λένε οι ίδιες πηγές.
Η Τουρκία επιδιώκει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και εκείνα της αυτοανακηρυχθείσας «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» στη «μάχη» για φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, μια περιοχή με αλληλεπικαλυπτόμενες εδαφικές αξιώσεις. Αυτή την εβδομάδα, κορυφαίος σύμμαχος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε για την ασφάλεια και τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μεταξύ Γαλλίας, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.
«Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που επιδιώκει την ένταση», δήλωσε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, επικεφαλής του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος, στην τουρκική βουλή την Τετάρτη. «Αλλά κάθε κίνηση που αγνοεί τα δικαιώματά της, τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες ή τους Τουρκοκύπριους θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή αντίδραση».
Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ του Bloomberg.
Η Ελλάδα επιμένει ότι τα νησιά μπορούν να καθορίσουν τα όρια της υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενώ η Τουρκία απορρίπτει αυτή την προσέγγιση και υποστηρίζει ότι η υφαλοκρηπίδα πρέπει να μετράται μόνο από την ηπειρωτική χώρα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να επαναλάβει την τουρκική άποψη με επίσημο τρόπο για πρώτη φορά, σύμφωνα με τα πρόσωπα που ενημέρωσαν. Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα γίνει η συζήτηση του νομοσχεδίου.
Οι ενδεχόμενες αξιώσεις της Τουρκίας θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τις εντάσεις με τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα και Κύπρο. Τα αποθέματα φυσικού αερίου ανοικτά της Κύπρου αποτελούν ιδιαίτερο ζήτημα, καθώς η χώρα διατηρεί επίσημα την κυριαρχία σε όλο το νησί.
Οι ΗΠΑ έχουν καλέσει την Ελλάδα και την Τουρκία να διατηρήσουν «ζωντανό» τον διάλογο για τον τρόπο χειρισμού των δραστηριοτήτων εξερεύνησης. Η ΕΕ έχει στο παρελθόν απειλήσει την Τουρκία με κυρώσεις λόγω της εξερεύνησης ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο, σε απάντηση στις εκκλήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου για την υπεράσπιση της κυριαρχίας τους.
