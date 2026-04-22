Δύο νεκροί σε ρωσική πόλη μετά την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας που χτυπήθηκε από ουκρανικό drone
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti μετέδωσε νωρίτερα, επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν
Μια γυναίκα και ένα παιδί σκοτώθηκαν στη ρωσική πόλη Σιζράν της Ρωσίας ύστερα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της πολυκατοικίας τους, ενώ 12 άλλοι τραυματίστηκαν, όπως δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης.
Ο περιφερειάρχης στη Σαμάρα, ο Βιατσεσλάβ Φεντόριστσεφ, δήλωσε ότι στην επίθεση χτυπήθηκαν δύο πολυκατοικίες, κάνοντας λόγο για έγκλημα κατά του άμαχου πληθυσμού.
«Δύο άνθρωποι –μια γυναίκα και ένα παιδί- πέθαναν στη Σιζράν ύστερα από επίθεση από εχθρικό drone», δήλωσε ο ίδιος σε ανακοίνωση. «Ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα της κατεστραμμένης εισόδου του κτιρίου. Είναι μια τραγωδία που όλοι βιώνουμε», δήλωσε ο Φεντόριστσεφ.
Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από την Ουκρανία. Οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοθετούν εσκεμμένα αμάχους. Η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες σε μια περίοδο κατά την οποία οι ειρηνευτικές συνομιλίες, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, είναι σε παύση και η Ουάσινγκτον είναι επικεντρωμένη στον πόλεμό της στο Ιράν.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στη Σιζράν, που απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, βρίσκεται μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου.
A residential building collapsed in Russia’s Syzran after a Ukrainian drone strike, with Russian media saying 11 people were wounded, as Moscow launched fresh overnight attacks on Ukraine’s Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, and Odesa regions pic.twitter.com/K8vPl5ARJb— TVP World (@TVPWorld_com) April 22, 2026
