Οριστικό: Ο Βανς δεν πάει στο Πακιστάν, δεν στέλνει διαπραγματευτές ούτε η Τεχεράνη - Ο Τραμπ λέει ότι ο στρατός είναι έτοιμος, ο Αραγτσί καταγγέλλει πράξεις πολέμου
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ λέει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν είναι πράξη πολέμου και επιρρίπτει το «ναυάγιο» στα αντιφατικά μηνύματα των ΗΠΑ - Σύσκεψη με Βανς, Κούσνερ και Γουίτκοφ στον Λευκό Οίκο
Ολοένα και πιο μακρινό εμφανίζεται, με βάση τα τωρινά δεδομένα -τα οποία πάντως παραμένουν εξαιρετικά ρευστά- το σενάριο προσέγγισης των ΗΠΑ με το Ιράν, λίγο πριν εκπνεύσει η εκεχειρία -το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ουάσινγκτον), σύμφωνα με τον Τραμπ -ήτοι, ξημερώματα Πέμπτης για την Ελλάδα.
Τα τύμπανα του πολέμου ηχούν πλέον όλο και πιο δυνατά.
Μετά την άρνηση της Τεχεράνης -η οποία, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, είναι οριστική- να στείλει διαπραγματευτές στο Πακιστάν, οι ΗΠΑ ανέβαλαν -επίσης οριστικά- το ταξίδι του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Ισλαμαμπάντ, ενώ και οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, επέστρεψαν στην Ουάσινγκτον και μετέβησαν στον Λευκό Οίκο για κρίσιμη σύσκεψη με τον Βανς.
Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει τη συνέχιση των αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας έως την προθεσμία που έχει θέσει, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι «έτοιμες να δράσουν».
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η εκεχειρία λήγει «το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσινγκτον», ενώ ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, δήλωσε ότι η προθεσμία μπορεί να εκπνεύσει νωρίτερα, από την στιγμή που η Τεχεράνη δεν στέλνει διαπραγματευτές, και ζήτησε να παραταθεί η εκεχειρία.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ισοδυναμεί με «πράξη πολέμου» και ως εκ τούτου αποτελεί παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.
«Ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών είναι πράξη πολέμου κι ως εκ τούτου παραβίαση της εκεχειρίας», αναφέρει ο Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, καταγγέλλοντας επίσης το ρεσάλτο αμερικανικών δυνάμεων σε ιρανικό εμπορικό πλοίο.
«Το Ιράν γνωρίζει πώς να εξουδετερώνει τους περιορισμούς, πώς να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και πώς να αντιστέκεται στα νταηλίκια», καταλήγει το μήνυμα του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.
🚨🚨 The Iranian news agency Tasnim: Iran’s decision not to participate in tomorrow’s talks is final.— Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 21, 2026
Vance's trip to Pakistan has been postponed indefinitely, a U.S. source tells me https://t.co/5rZQLEFcqR— Barak Ravid (@BarakRavid) April 21, 2026
Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι η επιφυλακτικότητα της Τεχεράνης σχετικά με τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις οφείλεται σε «αντιφατικά μηνύματα, αντιφατικές συμπεριφορές και απαράδεκτες ενέργειες από την αμερικανική πλευρά», σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Blockading Iranian ports is an act of war and thus a violation of the ceasefire.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 21, 2026
Striking a commercial vessel and taking its crew hostage is an even greater violation.
Iran knows how to neutralize restrictions, how to defend its interests, and how to resist bullying.
