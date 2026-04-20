Κολυμβήτρια πόζαρε για υποβρύχια φωτογραφία στις Φιλιππίνες και της έκανε photobombing ένας... φαλαινοκαρχαρίας, δείτε βίντεο
Κολυμβήτρια πόζαρε για υποβρύχια φωτογραφία στις Φιλιππίνες και της έκανε photobombing ένας... φαλαινοκαρχαρίας, δείτε βίντεο
Παρά τη... στενή επαφή, η Μορέν Καλάγκο κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της
Οι βουτιές σε εξωτικά νερά αρκετές φορές κρύβουν εκπλήξεις και αυτό το έζησε - ευτυχώς με καλό τρόπο - μια κολυμβήτρια στις Φιλιππίνες.
Η Μορέν Καλάγκο βούτηξε στο νερό για να απαθανατίσει τον εαυτό της σε μια υποβρύχια φωτογραφία.
Αυτό, όμως, που δεν περίμενε ήταν ότι θα της κάνει photobombing ένας τεράστιος φαλαινοκαρχαρίας.
Το κήτος ακούμπησε στο χέρι την ανυποψίαστη Καλάγκο, η οποία παρά τη... στενή επαφή, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να εκφράσει την ικανοποίησή της για ό,τι είχε μόλις συμβεί.
Δείτε το βίντεο
Η Μορέν Καλάγκο βούτηξε στο νερό για να απαθανατίσει τον εαυτό της σε μια υποβρύχια φωτογραφία.
Αυτό, όμως, που δεν περίμενε ήταν ότι θα της κάνει photobombing ένας τεράστιος φαλαινοκαρχαρίας.
Το κήτος ακούμπησε στο χέρι την ανυποψίαστη Καλάγκο, η οποία παρά τη... στενή επαφή, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να εκφράσει την ικανοποίησή της για ό,τι είχε μόλις συμβεί.
Δείτε το βίντεο
A woman in the Philippines got an unexpected surprise when a massive whale shark approached unnoticed and nudged her arm while she posed for underwater photos. pic.twitter.com/1kn3LCzwoK— Fox News (@FoxNews) April 19, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
