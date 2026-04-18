Θαλάσσιο λιοντάρι εντοπίστηκε να περιφέρεται σε δρόμο του Σαν Φρανσίσκο, δείτε βίντεο
Θαλάσσια λιοντάρια Σαν Φρανσίσκο

Θαλάσσιο λιοντάρι εντοπίστηκε να περιφέρεται σε δρόμο του Σαν Φρανσίσκο, δείτε βίντεο

Το θαλάσσιο λιοντάρι, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ζώων και ονομάστηκε Ίρβινγκ, από την οδό όπου εντοπίστηκε

Θαλάσσιο λιοντάρι εντοπίστηκε να περιφέρεται σε δρόμο του Σαν Φρανσίσκο, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα μικρό θαλάσσιο λιοντάρι βρέθηκε να περιπλανιέται σε αστικό δρόμο του Σαν Φρανσίσκο, αρκετά τετράγωνα μακριά από τον ωκεανό, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί της περασμένης Πέμπτης στη διασταύρωση της 48ης Λεωφόρου με την οδό Ίρβινγκ, όπου το θαλάσσιο λιοντάρι καταγράφηκε σε βίντεο να παραμένει στο σημείο, ενώ γύρω του βρίσκονταν αστυνομικοί που επιχειρούσαν να το περιορίσουν.

Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος του Τμήματος Πάρκων και Αναψυχής του Σαν Φρανσίσκο, Ταμάρα Μπάρακ Απάρτον, το ζώο είχε βγει από τη θάλασσα και κατέληξε σε αστικό δρόμο.

«Όλοι ευχόμαστε να πάνε όλα καλά» ανέφερε η Μπάρακ Απάρτον. Το θαλάσσιο λιοντάρι, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ζώων και ονομάστηκε Ίρβινγκ, από την οδό όπου εντοπίστηκε. 

Ο Ντάνιελ Κόστα, καθηγητής οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Κρουζ, εκτίμησε ότι με μια πρώτη ματιά το ζώο φαίνεται υγιές. Όπως ανέφερε, τα θαλάσσια λιοντάρια δείχνουν σταδιακά να εξοικειώνονται περισσότερο με την ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που ενδέχεται να εξηγεί παρόμοια περιστατικά.
1 ΣΧΟΛΙΟ

