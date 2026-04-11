Δείτε βίντεο: Ισραηλινοί έποικοι στη Δυτική Όχθη κλέβουν αρνιά από παλαιστινιακό οικισμό
Δείτε βίντεο: Ισραηλινοί έποικοι στη Δυτική Όχθη κλέβουν αρνιά από παλαιστινιακό οικισμό

Πέντε συνολικά πρόβατα έκλεψαν οι έποικοι από τον παλαιστινιακό οικισμό, όπου εισέβαλαν, ενώ τραυμάτισαν και ένα μικρό αγόρι

Δείτε βίντεο: Ισραηλινοί έποικοι στη Δυτική Όχθη κλέβουν αρνιά από παλαιστινιακό οικισμό
34 ΣΧΟΛΙΑ
Περιστατικό ζωοκλοπής σημειώθηκε σε καταυλισμό Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη μετά από εισβολή εποίκων που μεταξύ άλλων έκλεψαν πέντε πρόβατα από τον οικισμό.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που οι έποικοι εισβολείς με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και έχοντας σπρέι πιπεριού στα χέρια επιτίθενται σε Παλαιστίνιους, ενώ φεύγοντας τους κλέβουν πέντε πρόβατα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από την επίθεση τραυματίστηκε ένα μικρό αγοράκι, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από την επίθεση.

Δείτε το βίντεο

Σημειώνεται ότι τα περιστατικά βίας στη Δυτική Όχθη αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, που οδήγησε στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και μετά την εφαρμογή της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα, στις 10 Οκτωβρίου, ενώ εντάθηκαν αφού ξεκίνησε, στα τέλη Φεβρουαρίου, ο πόλεμος στο Ιράν και τον Λίβανο.

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, επτά Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από πυρά εποίκων στη Δυτική Όχθη από τις αρχές Μαρτίου. Με βάση μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 1.058 Παλαιστίνιοι, μαχητές αλλά και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες ή από εποίκους στη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Στο ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί, άμαχοι και στρατιώτες, από επιθέσεις Παλαιστινίων ή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με επίσημα, ισραηλινά στοιχεία.
34 ΣΧΟΛΙΑ

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

