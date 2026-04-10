Ζελένσκι: Ουκρανοί κατέρριψαν ιρανικά drones σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι Ουκρανοί στρατιωτικοί κατέρριψαν ιρανικά drones σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι το Κίεβο απέστειλε δεκάδες άτομα σε τουλάχιστον τέσσερις χώρες στη Μέση Ανατολή, μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν που πυροδότησαν ένα κύμα αντιποίνων με drones.
«Δείξαμε σε ορισμένες χώρες πώς να συνεργάζονται με αναχαιτιστικά. Τα καταστρέψαμε; Ναι, το κάναμε. Το κάναμε μόνο σε μία χώρα; Όχι, σε αρκετές», είπε χαρακτηριστικά.
«Δεν επρόκειτο για εκπαιδευτική αποστολή ή ασκήσεις, αλλά για υποστήριξη στην κατασκευή ενός σύγχρονου συστήματος αεράμυνας που μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει. Ναι, κατέρριπταν Shaheds» έγραψε στην ανάρτησή του στο Χ για όσα συζήτησε με τους δημοσιογράφους.
«Σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη και την εμπειρογνωμοσύνη μας, θα λάβουμε διάφορα πράγματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόκειται για συστήματα αναχαίτησης για την προστασία της ενεργειακής μας υποδομής. σε άλλες, υπάρχουν οικονομικές ρυθμίσεις», είπε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι η Ουκρανία θα μπορούσε επίσης να λάβει προμήθειες πετρελαίου.
We sent our military experts to the Middle East, including specialists in interceptor drones and electronic warfare. We demonstrated to some countries how to work with interceptors. Did we destroy Iranian “shaheds?” Yes, we did. Did we do it in just one country? No, in several.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 10, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα