Τραμπ: Σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, οι συνέπειες για το Ιράν θα είναι «πολύ επώδυνες»
Μιλούν πολύ διαφορετικά όταν βρίσκονται σε διαπραγμάτευση απ' ό,τι όταν απευθύνονται στον Τύπο, είναι πολύ πιο λογικοί, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος

Την αισιοδοξία του ότι μια συμφωνία ειρήνης με το Ιράν βρίσκεται κοντά εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της μετάβασης διπλωματικής αποστολής υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στο Πακιστάν, με στόχο τον τερματισμό της σχεδόν εξάμηνης σύγκρουσης.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News την Πέμπτη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται πιο διαλλακτική στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες απ’ ό,τι στις δημόσιες δηλώσεις. «Μιλούν πολύ διαφορετικά όταν βρίσκονται σε διαπραγμάτευση απ’ ό,τι όταν απευθύνονται στον Τύπο. Είναι πολύ πιο λογικοί» ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη αποδέχεται τις βασικές προϋποθέσεις για μια συμφωνία. Παράλληλα προειδοποίησε ότι σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, οι συνέπειες θα είναι «πολύ επώδυνες».

Ωστόσο, η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν φαίνεται ήδη να δοκιμάζεται, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, περιοχή όπου δρα η Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά την Τετάρτη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας τον περιορισμό των επιθέσεων ώστε να διευκολυνθεί η επιτυχία των επικείμενων διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τη συνομιλία, δηλώνοντας ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο «μειώνονται».

«Μίλησα με τον Μπίμπι και πρόκειται να χαμηλώσει τους τόνους. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να κινηθούμε λίγο πιο διακριτικά», ανέφερε ο Τραμπ.
Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

