Νεκρή δασκάλα σε ρωσικό σχολείο αφού δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 17χρονο μαθητή της
ΚΟΣΜΟΣ
5 ΣΧΟΛΙΑ
Καθηγήτρια σε σχολείο υπέκυψε στα τραύματά της αφού δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 17χρονο μαθητή της στη ρωσική περιφέρεια του Περμ, στα Ουράλια, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η Ολέσια Μπαγκούτα, καθηγήτρια ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας σε σχολείο της Ντομπριάνκα, στην περιφέρεια του Περμ, εισήχθη στο νοσοκομείο σήμερα το πρωί «σε πολύ σοβαρή κατάσταση» αφού μαχαιρώθηκε κοντά στην είσοδο του σχολείου στο οποίο δίδασκε, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ντμίτρι Μαχόνιν.

«Η καθηγήτρια τραυματίστηκε με μαχαίρι από έναν έφηβο 17 ετών», έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, στην οποία διευκρίνισε ότι «ο επιτιθέμενος συνελήφθη από την αστυνομία».

«Δυστυχώς παρ'όλες τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να σώσουν» τη ζωή της Ολέσια Μπαγκούτα, ανέφερε ο κυβερνήτης σε μήνυμα που ανήρτησε περίπου δύο ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με την Ρωσική Επιτροπή Έρευνας, η γυναίκα, γεννηθείσα το 1970, ήταν υπεύθυνη της τάξης στην οποία φοιτούσε ο μαθητής που της επιτέθηκε, τα κίνητρα του οποίου δεν έχουν προς το παρόν γίνει γνωστά.

Από την αρχή της χρονιάς, οι αρχές της Ρωσίας έχουν αναφέρει αρκετά βίαια περιστατικά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκ των οποίων κυρίως δύο επιθέσεις με μαχαίρι σε πανεπιστήμιο των Ουραλίων και σε σχολείο στη Σιβηρία, όπως και επίθεση με αεροβόλο στην κεντρική Ρωσία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης