Ελεύθερος Ιάπωνας δημοσιογράφος της NHK που βρισκόταν υπό κράτηση στο Ιράν
Ο δημοσιογράφος κρατούνταν από τον Ιανουάριο – Το Τόκιο είχε ανακοινώσει στα τέλη Μαρτίου την απελευθέρωση και άλλου Ιάπωνα πολίτη

Ιάπωνας υπήκοος υπό κράτηση στο Ιράν, που «πιστεύεται» ότι είναι ο επικεφαλής του γραφείου στην Τεχεράνη της ιαπωνικής δημόσιας τηλεόρασης NHK, αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει τη χώρα προς το παρόν, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση στο Τόκιο.

«Ιάπωνας δημοσιογράφος κρατούμενος στο Ιράν από τον Ιανουάριο αφέθηκε ελεύθερος. Το πρόσωπο αυτό πιστεύεται ότι είναι ο επικεφαλής του γραφείου του NHK στην Τεχεράνη», σημείωσε το πρακτορείο.

Το Τόκιο είχε ανακοινώσει στα τέλη Μαρτίου την απελευθέρωση άλλου Iάπωνα πολίτη που κρατείτο από τις ιρανικές αρχές. Αυτό το τελευταίο πρόσωπο έχει επιστρέψει έκτοτε στην Ιαπωνία.

Δείτε Επίσης