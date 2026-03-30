Νεκρός 13χρονος και οκτώ τραυματίες από 15χρονο που άνοιξε πυρ σε σχολείο στην Αργεντινή, συνελήφθη ο δράστης

Οι αρχές της Σάντα Φε κήρυξαν διήμερο πένθος, ενώ τα μαθήματα ανεστάλησαν και το σχολείο παραμένει αποκλεισμένο. Η τοπική εισαγγελία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης και το ενδεχόμενο προμελέτης.Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην πόλη των περίπου 100.000 κατοίκων, ενώ αθλητικοί και κοινωνικοί φορείς εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του 13χρονου θύματος.Επιθέσεις αυτού του τύπου είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Αργεντινή. Η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση σημειώθηκε το 1997, ενώ το πιο σοβαρό περιστατικό ήταν το 2004 στη Σφαγή του Κάρμεν ντε Παταγκόνες, με τρεις νεκρούς μαθητές.