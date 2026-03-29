Washington Post: Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων
Αντιφατικά τα μηνύματα της κυβέρνησης Τραμπ τις τελευταίες ημέρες μεταξύ της δήλωσης ότι ο πόλεμος τελειώνει και της απειλής να τον εντείνει
Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται η Washington Post, καθώς χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες και πεζοναύτες φτάνουν στη Μέση Ανατολή.
Η απόφαση, για μια νέα φάση του πολέμου, αν τελικά ληφθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να αποβεί επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία θα εκτεθούν σε πολλούς περισσότερους κινδύνους από σήμερα, όπως τα ιρανικά drone και τους πυραύλους, ακόμη και τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.
Ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση δεν θα συνιστούσε πλήρη εισβολή, σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα, αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιδρομές από δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και πεζικό.
Για την ώρα δεν ήταν σαφές εάν ο Τραμπ θα εγκρίνει όλα, μερικά ή τελικά κανένα από τα σχέδια του Πενταγώνου.
Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση Τραμπ τις τελευταίες ημέρες ταλαντεύεται μεταξύ της δήλωσης ότι ο πόλεμος τελειώνει και της απειλής να τον εντείνει.
Ενώ ο πρόεδρος έχει εκφράσει την επιθυμία να διαπραγματευτεί το τέλος της σύγκρουσης, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προειδοποιούσε την Τρίτη ότι αν το καθεστώς στην Τεχεράνη δεν τερματίσει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες και δεν σταματήσει τις απειλές του εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, ο Τραμπ είναι «έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση» εναντίον τους.
Ωστόσο, το Σάββατο ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, Τζει Ντι Βάνς, έλεγε ότι ο πόλεμος δεν θα παραταθεί για πολύ ακόμη.
