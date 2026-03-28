Το protothema στην περιοχή του Τελ Αβίβ που χτυπήθηκε από βόμβα διασποράς, νεκρός 60χρονος που δεν πρόλαβε να κατέβει σε καταφύγιο

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Dialectica συγκαταλέγεται στις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη λίστα FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies που δημοσιεύουν οι Financial Times σε συνεργασία με τη Statista.
Στην περιοχή του Τελ Αβίβ που χτυπήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου με έναν 60χρονο να χάνει τη ζωή του, βρέθηκε ο απεσταλμένος του protothema.gr στο Ισραήλ, Γιάννης Χαραμίδης.
Όπως σημειώνει ο ανταποκριτής του protothema.gr «η Τεχεράνη αλλάζει ανά 4 ημέρες τακτική ανάλογα με τους στόχους της και εξακολουθεί να δημιουργεί ρήγματα στην αεράμυνα του Ισραήλ με αποτελέσματα που τρομάζουν».
Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα σε μια περιοχή που έγινε στόχος για δεύτερη φορά σε 28 ημέρες.
Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές η περιοχή χτυπήθηκε από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που έφερε κεφαλή βόμβας διασποράς.
Όπως ανακοίνωσαν οι IDF ο 60χρονος που σκοτώθηκε έχασε τη ζωή του καθώς δεν πρόλαβε να κατέβει σε καταφύγιο. Παράλληλα από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άνδρες περίπου 50 ετών.
