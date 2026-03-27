«Η Ελλάδα δείχνει ότι... γίνεται»: Οι Ισπανοί λένε ότι πρέπει να ακολουθήσουν το ελληνικό μοντέλο στην απαγόρευση πώλησης καπνικών σε ανήλικους
ΚΟΣΜΟΣ
Απαγόρευση καπνίσματος Καπνικά προϊόντα Ισπανία άτμισμα Ανήλικοι

4 ΣΧΟΛΙΑ
«Να το κάνουμε όπως η... Ελλάδα» λένε στην Ισπανία μετά το οργανωμένο σύστημα απαγόρευσης πώλησης αλκοόλ και προϊόντων καπνίσματος στους ανήλικους. 

Συγκεκριμένα, η Ένωση Προωθητών και Επιχειρηματιών Ηλεκτρονικού Καπνίσματος (UPEV) στην Ισπανία με ανακοίνωσή της, ζητά από την κυβέρνηση να υιοθετήσει μέτρα παρόμοια με αυτά που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, προκειμένου να περιοριστεί η πρόσβαση των ανηλίκων σε αυτά τα προϊόντα.

«Ο οργανισμός επιμένει ότι η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στον έλεγχο του καναλιού πώλησης, καθώς θεωρεί ότι το τρέχον σύστημα στην Ισπανία είναι ανεπαρκές και επιτρέπει πολύ εύκολη πρόσβαση στις συσκευές ατμίσματος» αναφέρεται σχετικά στην ανακοίνωση του οργανισμού UPEV.

To δημοσίευμα του «infoestancos», αναφέρει ότι «η Ελλάδα έχει καταστεί σημείο αναφοράς στην Ευρώπη μετά την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου της αγοράς. Το μοντέλο αυτό συνδυάζει την υποχρεωτική καταχώρηση όλων των καταστημάτων που πωλούν προϊόντα ατμίσματος, καπνού ή αλκοόλ, με προηγμένα ψηφιακά εργαλεία επαλήθευσης της ηλικίας.

Στα φυσικά καταστήματα, οι πωλητές χρησιμοποιούν εφαρμογές συνδεδεμένες με δημόσιες βάσεις δεδομένων που επαληθεύουν σε πραγματικό χρόνο εάν ο καταναλωτής πληροί τη νόμιμη ηλικία. Εάν δεν την πληροί, η πώληση αποκλείεται αυτόματα. Επιπλέον, το σύστημα ενσωματώνει σαφείς οπτικές ενδείξεις: ένα πράσινο σήμα επιτρέπει την αγορά, ενώ ένα κόκκινο την αρνείται, εξαλείφοντας κάθε περιθώριο ερμηνείας εκ μέρους του πωλητή».

Από τη πλευρά της, η Ένωσης UPEV προειδοποιεί ότι στην Ισπανία η πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων συνεχίζει να πραγματοποιείται σε πολυάριθμα κανάλια χωρίς πραγματικό έλεγχο. Από καταστήματα γλυκών έως παζάρια, σούπερ μάρκετ ή υπαίθριες αγορές, οι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα χωρίς να υπάρχει αποτελεσματική επαλήθευση της ηλικίας.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ιδιαίτερα από το 2023, με την εξάπλωση των συσκευών μίας χρήσης, οι οποίες έχουν πολλαπλασιάσει τα σημεία πώλησης και έχουν καταστήσει την πρόσβαση σε αυτές ακόμη ευκολότερη.

Στο δημοσίευμα στο ισπανικό μέσο «infoestancos» γράφεται επίσης ότι «ο κλάδος υποστηρίζει την ανάγκη για ρύθμιση βασισμένη σε στοιχεία και επιτυχημένες εμπειρίες εντός της Ευρώπης. Ο στόχος πρέπει να είναι τριπλός: η προστασία των ανηλίκων, η εγγύηση της ασφάλειας των καταναλωτών και η εξασφάλιση ενός σταθερού πλαισίου για τον νόμιμο κλάδο».

Κλείσιμο
Για την UPEV, το ελληνικό μοντέλο δείχνει ότι είναι δυνατό να δράσουμε αποτελεσματικά εάν δοθεί προτεραιότητα στον έλεγχο του καναλιού πώλησης και εφαρμοστούν τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία.
Thema Insights

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης