Το Κατάρ δηλώνει ότι δεν μεσολαβεί άμεσα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν: «Υποστηρίζουμε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες»
Το Κατάρ δηλώνει ότι δεν μεσολαβεί άμεσα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν: «Υποστηρίζουμε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες»
Η πιο σημαντική συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι η «κατάρρευση» του συστήματος ασφαλείας στον Κόλπο, τόνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ
Το Κατάρ «υποστηρίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες» προκειμένου να επιλυθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλά δεν συμμετέχει με «άμεσο» τρόπο σε αυτόν, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας αυτής Ματζέντ αλ-Ανσάρι.
«Υποστηρίζουμε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, είτε μέσω επισήμων είτε μέσω μη επισήμων διαύλων», διευκρίνισε.
«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προσπάθεια εκ μέρους του Κατάρ που να συνδέεται με μεσολάβηση» ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, πρόσθεσε.
Η πιο σημαντική συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι η «κατάρρευση» του συστήματος ασφαλείας στον Κόλπο, που συνταράσσεται από τα ιρανικά πλήγματα σε κρίσιμης σημασίας υποδομές, δήλωσε ακόμη ο εκπρόσωπος του καταριανού υπουργείου Εξωτερικών.
«Τα κράτη του Κόλπου, που έχουν εργαστεί σε στενό συντονισμό και παράλληλα προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους, θα πρέπει να επανεκτιμήσουν μετά τον πόλεμο τι είναι πραγματικά ένα κοινό πλαίσιο περιφερειακής ασφάλειας», δήλωσε ο Ματζέντ αλ-Ανσάρι, εκφράζοντας λύπη για «την κατάρρευση του συστήματος ασφαλείας» στην περιοχή ως πρώτη συνέπεια των εχθροπραξιών.
«Υποστηρίζουμε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, είτε μέσω επισήμων είτε μέσω μη επισήμων διαύλων», διευκρίνισε.
«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προσπάθεια εκ μέρους του Κατάρ που να συνδέεται με μεσολάβηση» ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, πρόσθεσε.
Η πιο σημαντική συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι η «κατάρρευση» του συστήματος ασφαλείας στον Κόλπο, που συνταράσσεται από τα ιρανικά πλήγματα σε κρίσιμης σημασίας υποδομές, δήλωσε ακόμη ο εκπρόσωπος του καταριανού υπουργείου Εξωτερικών.
«Τα κράτη του Κόλπου, που έχουν εργαστεί σε στενό συντονισμό και παράλληλα προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους, θα πρέπει να επανεκτιμήσουν μετά τον πόλεμο τι είναι πραγματικά ένα κοινό πλαίσιο περιφερειακής ασφάλειας», δήλωσε ο Ματζέντ αλ-Ανσάρι, εκφράζοντας λύπη για «την κατάρρευση του συστήματος ασφαλείας» στην περιοχή ως πρώτη συνέπεια των εχθροπραξιών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα