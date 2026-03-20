Ηχητικό μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Με την ενότητα έχουμε νικήσει τον εχθρό
Ηχητικό μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Με την ενότητα έχουμε νικήσει τον εχθρό
Ο διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ ακούγεται να λέει προς τον λαό του Ιράν ότι στις δύσκολες αυτές ώρες που περνά η πατρίδα τους έβαλαν τις όποιες διαφορές τους στην άκρη
Ηχητικό μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έδωσε στη δημοσιότητα το Ιράν. Σε αυτό, ο διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ ακούγεται να λέει προς τον λαό του Ιράν ότι στις δύσκολες αυτές ώρες που περνά η πατρίδα τους, αυτοί έχουν βάλει τις όποιες διαφορές τους στην άκρη και πορεύονται με ενότητα, που είναι σημαντική στην αντίσταση της χώρας κατά της επίεθσης ΗΠΑ και Ισραήλ.
«Παρά τις διαφορές μας σε θρησκεία, κουλτούρα και πολιτική προέλευση, έχουμε νικήσει τον εχθρό».
Ακούστε το μήνυμα
Δεν προσδιόρισαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης πότε ακριβώς έγιναν οι καταγραφές.
Από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν σκοτώθηκε ο πατέρας του και επί πολλά χρόνια ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο Μοτζτάμπα δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Φήμες τον θέλουν τραυματία -πιθανόν πολύ βαριά ή και παραμορφωμένο- ενώ τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ, επισήμως τουλάχιστον, δηλώνουν άγνοια για το αν ζει.
«Παρά τις διαφορές μας σε θρησκεία, κουλτούρα και πολιτική προέλευση, έχουμε νικήσει τον εχθρό».
Ακούστε το μήνυμα
Iran's Supreme Leader, Mojtaba Khamenei, has released an audio message for the Persian New Year, where he said that the country's unity had defeated the enemy.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 20, 2026
Khamenei’s message comes amid rumours over his health following US-Israeli strikes. pic.twitter.com/EI92MUeAHG
Βίντεο με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ από θρησκευτική διδασκαλίαΣημειώνεται ότι νωρίτερα, η ιρανική τηλεόραση έδωσε μετέδωσε βίντεο με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 28 Φεβρουαρίου, ενώ είναι άγνωστο αν ζει. Το βίντεο εικονίζει τον Μοτζτάμπα Χαμενεϊ κατά τη διάρκεια θρησκευτικής διδασκαλίας σε μια αίθουσα με δεκάδες άνδρες.
Δεν προσδιόρισαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης πότε ακριβώς έγιναν οι καταγραφές.
Επιπλέον, εκδόθηκε και γραπτό μήνυμα του ίδιου με αφορμή την ιρανική Πρωτοχρονιάπου εορτάζεται σήμερα. Σε αυτό έλεγε μεταξύ άλλων ότι ο «εχθρός νόμιζε ότι θα διέλευε το Ιράν σε δύο-τρεις ημέρες» και μιλούσε για τους «τρεις πολέμους» που έδωσε το Ιράν το περασμένο έτος.
⚡ watch| First released footage from Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei’s fiqh class on Imam Mahdi. pic.twitter.com/smyBmlKbW9— Alireza Akbari (@itsalireza_akb) March 20, 2026
Από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν σκοτώθηκε ο πατέρας του και επί πολλά χρόνια ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο Μοτζτάμπα δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Φήμες τον θέλουν τραυματία -πιθανόν πολύ βαριά ή και παραμορφωμένο- ενώ τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ, επισήμως τουλάχιστον, δηλώνουν άγνοια για το αν ζει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα