Βίντεο με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ιρανοί, άγνωστο όμως αν είναι πρόσφατο
Εικονίζεται κατά τη διάρκεια θρησκευτικής διδασκαλίας σε μια αίθουσα με δεκάδες άνδρες, αλλά δεν ανέφεραν πότε ελήφθη η καταγραφή
Η ιρανική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε σήμερα με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 28 Φεβρουαρίου, ενώ είναι άγνωστο αν ζει.
Το βίντεο εικονίζει τον Μοτζτάμπα Χαμενεϊ κατά τη διάρκεια θρησκευτικής διδασκαλίας σε μια αίθουσα με δεκάδες άνδρες.
Δεν προσδιόρισαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης πότε ακριβώς έγιναν οι καταγραφές.
Νωρίτερα σήμερα είχε εκδοθεί γραπτό μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με αφορμή την ιρανική Πρωτοχρονιάπου εορτάζεται σήμερα. Σε αυτό έλεγε μεταξύ άλλων ότι ο «εχθρός νόμιζε ότι θα διέλευε το Ιράν σε δύο-τρεις ημέρες» και μιλούσε για τους «τρεις πολέμους» που έδωσε το Ιράν το περασμένο έτος.
Από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν σκοτώθηκε ο πατέρας του και επί πολλά χρόνια ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο Μοτζτάμπα δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Φήμες τον θέλουν τραυματία -πιθανόν πολύ βαριά ή και παραμορφωμένο- ενώ τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ, επισήμως τουλάχιστον, δηλώνουν άγνοια για το αν ζει.
⚡ watch| First released footage from Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei’s fiqh class on Imam Mahdi. pic.twitter.com/smyBmlKbW9— Alireza Akbari (@itsalireza_akb) March 20, 2026
🚨 Published for the first time— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 19, 2026
A video of religious science teaching by Ayatollah Mojtaba Khamenei pic.twitter.com/uFtIvZ0POy
