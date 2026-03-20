Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Ερντογάν: Ο Νετανιάχου συνεχίζει να απειλεί την παγκόσμια ειρήνη, όλο και πιο επικίνδυνη η κατάσταση στην περιοχή μας
«Οι επιθέσεις του, με επίκεντρο το Ιράν, έχουν εντείνει την αστάθεια στην περιοχή μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος
Με αυστηρό ύφος μίλησε ο Ταγίπ Ερντογάν για την επιμονή του Ισραήλ και προσωπικά του Μπενιαμίν Νετανιάχου να απειλεί την ευρύτερη περιοχή και την παγκόσμια ειρήνη.
«Ο Νετανιάχου συνεχίζει να προάγει τη βία και τον τρόμο, απειλώντας τη σταθερότητα στην περιοχή και την παγκόσμια ειρήνη. Οι επιθέσεις του, με επίκεντρο το Ιράν, έχουν εντείνει την αστάθεια στην περιοχή μας», δήλωσε ο Ερντογάν.
Ο Τούρκος πρόεδρος επεσήμανε επίσης την αυξανόμενη απειλή από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος εισέρχεται στο πέμπτο έτος του, προκαλώντας ακόμη περισσότερη ένταση στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.
Παράλληλα, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης στη Γάζα, όπου οι ενέργειες των Ισραηλινών συνεχίζουν να προκαλούν τεράστιες ανθρωπιστικές κρίσεις και απώλειες ζωών.
Αναφερόμενος στα πρόσφατα γεγονότα, ο Ερντογάν τόνισε ότι το Ισραήλ, εκμεταλλευόμενο την κατάσταση, έκλεισε το ιστορικό τέμενος αλ Ακσά για τους προσκυνητές, προκαλώντας αγανάκτηση στον μουσουλμανικό κόσμο.
«Αναγκαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε άλλον έναν επικίνδυνο δρόμο γεμάτο εμπόδια και παγίδες. Ο πόλεμος στη Γάζα, οι παράνομες δραστηριότητες στη Δυτική Όχθη και η κλιμάκωση της βίας από το Ιράν καθιστούν την κατάσταση στην περιοχή μας ολοένα και πιο επικίνδυνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Ερντογάν υπεραμύνθηκε της τουρκικής πολιτικής για τη σταθερότητα στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να επιτύχει διάλογο και διπλωματική λύση για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων. «Είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της ειρήνης και της ηρεμίας στην περιοχή μας. Μια από τις πρόσφατες επιτυχίες μας ήταν η διακοπή των συγκρούσεων μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού», κατέληξε ο Τούρκος Πρόεδρος.
Turkish President Erdogan:— The Horizon (@Horizon_Reports) March 20, 2026
Netanyahu’s terrorism continues to threaten regional and global peace. pic.twitter.com/fsKiFDp2WM
