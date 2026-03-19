Ηράκλειο: Δικογραφία σε βάρος δύο 14χρονων που δημιούργησαν γυμνές φωτογραφίες 10 συμμαθητριών τους και τις μοίραζαν
Τα κορίτσια τα οποία υπέστησαν σοκ από όσα έγιναν είναι ηλικίας 16, 14 και 13 ετών - Δικογραφία σχηματίστηκε και για τους γονείς των 14χρονων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων
Σάλος έχει προκληθεί στο Ηράκλειο από τη διακίνηση γυμνών φωτογραφιών 10 ανήλικων κοριτσιών, οι οποίες «κατασκευάστηκαν» με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης .
Δύο ανήλικα αγόρια, μαθητές γυμνασίου προχώρησαν στη δημιουργία των φωτογραφιών αυτών και τις διακίνησαν μέσω κινητών τηλεφώνων σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Τα κορίτσια υπέστησαν σοκ όταν ενημερώθηκαν για τις φωτογραφίες αυτές και συνοδεία των γονέων τους μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου αλλά και στο Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος και κατήγγειλαν το γεγονός.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για κορίτσια ηλικίας 16, 14 και 13 ετών.
Από την έρευνα των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύφθηκαν οι δράστες, δύο αγόρια 14 ετών για τους οποίους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τους τηλέφωνα. Δικογραφία σχηματίστηκε και για τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
