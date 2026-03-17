Έκπτωση 80% στα έξοδα για αποποίηση της υπηκοότητας για τους Αμερικανούς, ο Τραμπ ακυρώνει τέλος του Ομπάμα
Η κυβέρνηση Τραμπ συμφώνησε να περικόψει δραστικά τα έξοδα για τους Αμερικανούς που θέλουν να αποποιηθούν την αμερικανική υπηκοότητα για να διευκολύνει παρά το ότι η ίδια θα έχει ζημιά.
Από τις 12 Απριλίου, το κόστος της αποποίησης θα μειωθεί από 2.350 δολάρια σε μόλις 450 δολάρια, μια μείωση που ξεπερνά το 80%. Το ποσό είναι χαμηλότερο από το πραγματικό κόστος που επιβαρύνει την κυβέρνηση για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων.
Με τον τρόπο αυτό η διακυβέρνηση Τραμπ εκπληρώνει μια υπόσχεση που είχε δοθεί πριν από χρόνια για την κατάργηση ενός αντιδημοφιλούς τέλους που είχε θεσπιστεί το 2015.
Ο αριθμός των ατόμων που ζητούν Πιστοποιητικό Απώλειας Ιθαγένειας (Certificate of Loss of Nationality) έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, με το 2024 να καταγράφονται 4.820 αιτήσεις, ο τρίτος υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με στοιχεία της Εφορίας (IRS).
Καθοριστικός παράγοντας θεωρείται η πρώτη εκλογή του Τραμπ το 2017. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Guardian, οι Αμερικανοί που διαμένουν στο εξωτερικό έχουν αρχίσει να κουράζονται όλο και περισσότερο από τους περίπλοκους φορολογικούς κανόνες.
Οι λεγόμενοι «κατά τύχη τυχαίοι Αμερικανοί» (accidental Americans), δηλαδή όσοι απέκτησαν την υπηκοότητα λόγω γέννησης στις ΗΠΑ ή μέσω των γονιών τους, αλλά έχουν ζήσει το μεγαλύτερο μέρος ή ολόκληρη τη ζωή τους στο εξωτερικό, υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο φορολογική δήλωση στην IRS, γεγονός που ωθεί πολλούς να ζητήσουν τη διακοπή της σχέσης τους με τη χώρα.
Οι αιτούντες υποχρεούνται να εμφανιστούν αυτοπροσώπως ενώπιον προξενικού υπαλλήλου και να δηλώσουν πολλές φορές ότι κατανοούν τις συνέπειες των πράξεών τους, προτού τους επιτραπεί να ορκιστούν επίσημα την αποποίηση της υπηκοότητας. Νομικά δεν υπάρχει απαίτηση για τα άτομα να δηλώσουν το κίνητρό τους για την αποποίηση της αμερικανικής υπηκοότητας.
Αυτοί οι «κατά τύχη Αμερικανοί», υπολογίζεται ότι είναι εκατομμύρια άνθρωποι, από τους οποίους πάνω από μισό εκατομμύριο ζουν στη δυτική Ευρώπη.
Όλα αυτά παρά τη δυσκίνητη διαδικασία υποβολής αίτησης, η οποία συχνά διαρκεί από μήνες έως και πάνω από ένα χρόνο. Εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των εκκρεμών ραντεβού για την αποποίηση υπηκοότητας ξεπέρασε τις 30.000, ενώ οι προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την έκρηξη των αιτήσεων είναι αδιέξοδες καθώς οι νέες αιτήσεις καταφθάνουν ταχύτερα από ό,τι διεκπεραιώνονται οι προηγούμενες.
Δύο από όσους αποποιήθηκαν την υπηκοότητα είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί της Βρετανίας, ο Μπόρις Τζόνσον και ο Ρίσι Σούνακ το 2016 και το 2021, αντίστοιχα.
Αλλά ακόμη και αυτός ο αριθμός των δύο εκατομμυρίων είναι υποτιμημένος, καθώς ο κατάλογος της IRS καλύπτει μόνο τους αιτούντες των οποίων η καθαρή περιουσία υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια δολάρια.
