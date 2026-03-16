Νεκροί σε αεροπορικό δυστύχημα στη Γουατεμάλα εκατομμυριούχος Νορβηγός εκδότης κι η έγκυος σύζυγός του
Ο 53χρονος Χάραλντ Ούντρουμ, κληρονόμος ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ΜΜΕ στη Νορβηγία, βρήκε τραγικό θάνατο με την 26χρονη  σύζυγό του, καθώς το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη χθες

Νεκρός μαζί με την έγκυο σύζυγό του Τζούντιθ Μαζαριέγκος, ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του μονοκινητήριου αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε, ο Νορβηγός εκδότης Χάραλντ Ούντρουμ στη Γουατεμάλα. Μαζί τους σκοτώθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το δυστύχημα συνέβη την Κυριακή, με το μικρό αεροσκάφος τύπου Cessna να συντρίβεται σε ορεινή περιοχή της χώρας. Τα άλλα  δύο θύματα  είναι ένας γιατρός κι ένας ποδοσφαιριστής, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.  

Συγκεκριμένα, ο Χάραλντ Ούντρουμ και η 26χρονη σύζυγός του, Τζούντιθ Μαζαριέγκος, επέβαιναν σε μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Cessna.


Κληρονόμος του ομίλου Schibsted

Ο Ούντρουμ ήταν κληρονόμος του Κρίστιαν Σίμπστεντ, ιδρυτή του νορβηγικού εκδοτικού και μιντιακού ομίλου Schibsted. Η οικογένεια της Τζούντιθ Μαζαριέγκος επιβεβαίωσε τον θάνατο του ζευγαριού στο νορβηγικό ειδησεογραφικό μέσο Dagbladet.

Σύμφωνα με δήλωση διασώστη που μεταδόθηκε από τηλεοπτικό σταθμό της Γουατεμάλας, η 26χρονη ήταν στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Ο Ούντρουμ την ημέρα του γάμου του
Ο Ούντρουμ είχε γεννηθεί στο Λονδίνο και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τη νορβηγική οικογένεια Σίμπστεντ, η οποία έχει συνδεθεί επί δεκαετίες με τον χώρο των μέσων ενημέρωσης στη Σκανδιναβία.


Οι Αρχές στον τόπο του δυστυχήματος κινητοποιήθηκαν αμέσως όταν ειδοποιήθηκαν. 

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.
Ο 53χρονος μαζί με τη σύζυγό του σε ανέμελες στιγμές


Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν το αεροσκάφος μερικώς κατεστραμμένο και τρεις επιβάτες νεκρούς. Ένας τέταρτος επιβάτης ανασύρθηκε εν ζωή, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του.

