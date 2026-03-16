Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Νεκροί σε αεροπορικό δυστύχημα στη Γουατεμάλα εκατομμυριούχος Νορβηγός εκδότης κι η έγκυος σύζυγός του
Νεκροί σε αεροπορικό δυστύχημα στη Γουατεμάλα εκατομμυριούχος Νορβηγός εκδότης κι η έγκυος σύζυγός του
Ο 53χρονος Χάραλντ Ούντρουμ, κληρονόμος ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ΜΜΕ στη Νορβηγία, βρήκε τραγικό θάνατο με την 26χρονη σύζυγό του, καθώς το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη χθες
Νεκρός μαζί με την έγκυο σύζυγό του Τζούντιθ Μαζαριέγκος, ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του μονοκινητήριου αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε, ο Νορβηγός εκδότης Χάραλντ Ούντρουμ στη Γουατεμάλα. Μαζί τους σκοτώθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροσκάφος.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, το δυστύχημα συνέβη την Κυριακή, με το μικρό αεροσκάφος τύπου Cessna να συντρίβεται σε ορεινή περιοχή της χώρας. Τα άλλα δύο θύματα είναι ένας γιατρός κι ένας ποδοσφαιριστής, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.
Συγκεκριμένα, ο Χάραλντ Ούντρουμ και η 26χρονη σύζυγός του, Τζούντιθ Μαζαριέγκος, επέβαιναν σε μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Cessna.
Σύμφωνα με δήλωση διασώστη που μεταδόθηκε από τηλεοπτικό σταθμό της Γουατεμάλας, η 26χρονη ήταν στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.
Ο Ούντρουμ είχε γεννηθεί στο Λονδίνο και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τη νορβηγική οικογένεια Σίμπστεντ, η οποία έχει συνδεθεί επί δεκαετίες με τον χώρο των μέσων ενημέρωσης στη Σκανδιναβία.
Οι Αρχές στον τόπο του δυστυχήματος κινητοποιήθηκαν αμέσως όταν ειδοποιήθηκαν.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, το δυστύχημα συνέβη την Κυριακή, με το μικρό αεροσκάφος τύπου Cessna να συντρίβεται σε ορεινή περιοχή της χώρας. Τα άλλα δύο θύματα είναι ένας γιατρός κι ένας ποδοσφαιριστής, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.
Συγκεκριμένα, ο Χάραλντ Ούντρουμ και η 26χρονη σύζυγός του, Τζούντιθ Μαζαριέγκος, επέβαιναν σε μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Cessna.
Horror after Brit-born publisher and pregnant wife killed in plane crash https://t.co/T1yD6mkyYB pic.twitter.com/vVmBa9ATAY— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) March 16, 2026
Κληρονόμος του ομίλου SchibstedΟ Ούντρουμ ήταν κληρονόμος του Κρίστιαν Σίμπστεντ, ιδρυτή του νορβηγικού εκδοτικού και μιντιακού ομίλου Schibsted. Η οικογένεια της Τζούντιθ Μαζαριέγκος επιβεβαίωσε τον θάνατο του ζευγαριού στο νορβηγικό ειδησεογραφικό μέσο Dagbladet.
Σύμφωνα με δήλωση διασώστη που μεταδόθηκε από τηλεοπτικό σταθμό της Γουατεμάλας, η 26χρονη ήταν στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.
Ο Ούντρουμ είχε γεννηθεί στο Λονδίνο και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τη νορβηγική οικογένεια Σίμπστεντ, η οποία έχει συνδεθεί επί δεκαετίες με τον χώρο των μέσων ενημέρωσης στη Σκανδιναβία.
Οι Αρχές στον τόπο του δυστυχήματος κινητοποιήθηκαν αμέσως όταν ειδοποιήθηκαν.
Ein Flugzeugabsturz in Guatemala hat vier Menschen das Leben gekostet – darunter der norwegische Verlags-Erbe Harald Stian Undrum und seine schwangere Ehefrau Judith Mazariegos. Neben dem Paar starben auch ein Arzt und ein Fußballspieler. https://t.co/4vhiSHGapd pic.twitter.com/gkOIDt6PoB— exxpress (@exxpressat) March 16, 2026
Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.
Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν το αεροσκάφος μερικώς κατεστραμμένο και τρεις επιβάτες νεκρούς. Ένας τέταρτος επιβάτης ανασύρθηκε εν ζωή, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του.
Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν το αεροσκάφος μερικώς κατεστραμμένο και τρεις επιβάτες νεκρούς. Ένας τέταρτος επιβάτης ανασύρθηκε εν ζωή, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα