Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε το αεροσκάφος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης
Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε το αεροσκάφος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης
Είχε χρησιμοποιηθεί από τον πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους «για την προώθηση στρατιωτικών προμηθειών και τη διαχείριση των σχέσεων με χώρες του άξονα μέσω πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού»
Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε και κατέστρεψε το αεροσκάφος του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον στρατό.
Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι το αεροσκάφος είχε χρησιμοποιηθεί από τον Χαμενεΐ και άλλους υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους «για την προώθηση στρατιωτικών προμηθειών και τη διαχείριση των σχέσεων με χώρες του άξονα μέσω πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού».
Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι το αεροσκάφος είχε χρησιμοποιηθεί από τον Χαμενεΐ και άλλους υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους «για την προώθηση στρατιωτικών προμηθειών και τη διαχείριση των σχέσεων με χώρες του άξονα μέσω πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού».
Ο στρατός προσθέτει ότι η καταστροφή αυτού του «στρατηγικού περιουσιακού στοιχείου» αποτελεί πλήγμα για τις «ικανότητες συντονισμού» του Ιράν με τις ομάδες που ενεργούν ως αντιπρόσωποί του, την «οικοδόμηση της στρατιωτικής του δύναμης και τις ικανότητες αποκατάστασης του καθεστώτος».
חיל-האוויר השמיד את מטוסו של מנהיג משטר הטרור האיראני בשדה התעופה ״מהאראבד״ שבטהרן - המטוס שימש את עלי ח׳אמנהאי, מנהיג משטר הטרור האיראני, בכירים נוספים ממשטר הטרור וגורמים בצבא איראן, לקידום רכש צבאי ולניהול קשרים עם מדינות הציר באמצעות טיסות פנים וחוץ.— Israeli Air Force (@IAFsite) March 16, 2026
השמדת המטוס פוגעת… pic.twitter.com/lOtRRIHTff
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα