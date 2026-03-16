Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε το αεροσκάφος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης
Είχε χρησιμοποιηθεί από τον πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους «για την προώθηση στρατιωτικών προμηθειών και τη διαχείριση των σχέσεων με χώρες του άξονα μέσω πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού»

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε και κατέστρεψε το αεροσκάφος του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον στρατό.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι το αεροσκάφος είχε χρησιμοποιηθεί από τον Χαμενεΐ και άλλους υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους «για την προώθηση στρατιωτικών προμηθειών και τη διαχείριση των σχέσεων με χώρες του άξονα μέσω πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού».

Ο στρατός προσθέτει ότι η καταστροφή αυτού του «στρατηγικού περιουσιακού στοιχείου» αποτελεί πλήγμα για τις «ικανότητες συντονισμού» του Ιράν με τις ομάδες που ενεργούν ως αντιπρόσωποί του, την «οικοδόμηση της στρατιωτικής του δύναμης και τις ικανότητες αποκατάστασης του καθεστώτος».
Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

