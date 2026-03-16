Τραμπ για Κούβα: «Πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σε συμφωνία»
Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την Αβάνα – Προτεραιότητα οι εξελίξεις με το Ιράν
Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία με την Κούβα εξέφρασε ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους, η Ουάσιγκτον θα επικεντρωθεί πρώτα στις εξελίξεις με το Ιράν, ενώ οι διαπραγματεύσεις με την Αβάνα αναμένεται να προχωρήσουν στη συνέχεια.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Κούβα επιδιώκει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Η Κούβα επιθυμεί επίσης να κλείσουμε συμφωνία και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Aμερικανός πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον δίνει προτεραιότητα σε άλλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την Κούβα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «θα ασχοληθούμε με το Ιράν πριν από την Κούβα».
Παράλληλα επανέλαβε την εκτίμησή του ότι οι εξελίξεις στις σχέσεις των δύο χωρών θα είναι άμεσες. «Νομίζω ότι κάτι θα γίνει με την Κούβα πολύ σύντομα», τόνισε.
Απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένωνΗ κυβέρνηση της Κούβας επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Παράλληλα προχώρησε στην απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων στο πλαίσιο συμφωνίας με το Βατικανό, το οποίο διαχρονικά διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στις δύο χώρες.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κούβα παραμένουν εχθροί και ιδεολογικοί αντίπαλοι από την περίοδο του ψυχρού πολέμου, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντικές τις όποιες διπλωματικές πρωτοβουλίες μεταξύ τους.
Η ένταση και ο ενεργειακός αποκλεισμόςΟ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις προς την Κούβα, είχε δηλώσει ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους στη νήσο.
Η Αβάνα είχε διαψεύσει τότε ότι πραγματοποιούνταν επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.
Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον επιβάλλει από τον Ιανουάριο ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, επικαλούμενη την «εξαιρετική απειλή» που, κατά την αμερικανική κυβέρνηση, συνιστά για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών η νήσος της Καραϊβικής υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.
Η Κούβα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από τις ακτές της Φλόριντας, γεγονός που καθιστά τις εξελίξεις στις σχέσεις των δύο χωρών ιδιαίτερα ευαίσθητες για την αμερικανική εξωτερική πολιτική.
