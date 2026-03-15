Να μπει τέλος στον πόλεμο στον Λίβανο με διπλωματικά μέσα ζητά ο Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, έκρινε το Σάββατο ότι είναι εφικτές συνομιλίες, ότι μπορεί να ανοίξουν «διπλωματικές οδοί» για να τερματιστεί ο πόλεμος που μαίνεται ξανά στον Λίβανο από τις αρχές Μαρτίου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί και οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή από την αρχή του μήνα σ, κι έχουν εκτοπίσει εξαναγκαστικά πάνω από 830.000 πολίτες, κατά τα πιο πρόσφατα επίσημα δεδομένα, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες.«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, μόνο η διπλωματία, ο διάλογος», είπε ο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βηρυτό, τονίζοντας πως απαιτείται να καταβληθούν προσπάθειες για να εξασφαλιστεί «άμεση αποκλιμάκωση και τερματισμός των εχθροπραξιών».Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει τη δέσμευσή της στο κράτος του Λιβάνου. «Υποστηρίξτε το λιβανικό κράτος και τις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις» ώστε να έχουν τις «δυνατότητες και τους πόρους που απαιτούνται», δήλωσε.Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες συναντήθηκε χθες Σάββατο με τον αρχηγό του λιβανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Ροντόλφ Χαϊκάλ, με τον οποίο συζήτησε για την κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνεί στα τέλη του 2024 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, για το σχέδιο αφοπλισμού του σιιτικού κινήματος και για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ.Αξίωσε να τερματιστούν «οι επιθέσεις εναντίον των κυανοκράνων», χαρακτηρίζοντάς τις «απαράδεκτες».Την Παρασκευή, ισραηλινά πυρά έπληξαν αρχηγείο της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL) στον νότο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI. Η FINUL ανακοίνωσε ότι άρχισε να διενεργεί έρευνα.Την περασμένη εβδομάδα τρεις κυανόκρανοι, μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Γκάνας, τραυματίστηκαν από πυρά, σύμφωνα με τη FINUL, παρούσα στον νότιο Λίβανο από το 1978.Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν παρότρυνε το Ισραήλ να δεχτεί «απευθείας συνομιλίες» με τη λιβανική κυβέρνηση και «όλες τις συνιστώσες» του Λιβάνου τονίζοντας πως «πρέπει να γίνει το παν για να αποτραπεί» η χώρα «να βυθιστεί στο χάος».