Ανήσυχος για το αυτονομιστικό κίνημα στην Αλμπέρτα του Καναδά δηλώνει ο Κάρολος μετά τη συνάντηση με αυτόχθονες
Οι διοργανωτές του κινήματος για την ανεξαρτησία της Αλμπέρτα συλλέγουν υπογραφές για δημοψήφισμα και έχουν προσπαθήσει να ζητήσουν τη βοήθεια της Ουάσιγκτον
Ο βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε την ανησυχία του για το αυτονομιστικό κίνημα στον δυτικό Καναδά, δήλωσαν ηγέτες των αυτοχθόνων πληθυσμών που συναντήθηκαν μαζί του αυτή την εβδομάδα στο Μπάκιγχαμ.
Μέλη της συνομοσπονδίας των Πρώτων Εθνών ταξίδεψαν στο Λονδίνο από τα εδάφη τους στην επαρχία της Αλμπέρτα για να κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με το αυτονομιστικό κίνημα, αναφέρει ο Guardian. Τα μέλη υποστηρίζουν ότι αυτό αγνοεί βασικές συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ των Πρώτων Εθνών και του αγγλικού στέμματος πριν από σχεδόν 150 χρόνια.
Ο Τζόι Πιτ, ο μεγάλος αρχηγός της εθνότητας Σάντσαιλντ («Παιδί του Ήλιου»), δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία ενημέρωσε τον βασιλιά για το ζήτημα του αποσχιστισμού στην Αλμπέρτα και την απειλή που αυτό αποτελεί για τη Συνθήκη». Πρόσθεσε ότι ο μονάρχης φάνηκε «ανήσυχος και αποφασισμένος να μάθει περισσότερα».
Μέρος των κατοίκων της πλούσιας σε πετρέλαιο επαρχίας στο δυτικό Καναδά -αν και όχι η πλειονότητα των κατοίκων- υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι τα προβλήματα της επαρχίας οφείλονται στη δομή των πληρωμών προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση αλλά και στην υποτιθέμενη αδυναμία να διαθέσουν στην αγορά τα τεράστια αποθέματα ορυκτών καυσίμων τους. Κατά κανόνα η Αλμπέρτα έχει το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το υψηλότερο μέσο εισόδημα στη χώρα.
Οι διοργανωτές του κινήματος για την ανεξαρτησία της Αλμπέρτα συλλέγουν τώρα υπογραφές για να προκηρύξουν δημοψήφισμα στην περιοχή και έχουν προσπαθήσει να ζητήσουν τη βοήθεια αξιωματούχων στην Ουάσιγκτον. Στόχος είναι να συγκεντρώσουν σχεδόν 178.000 υπογραφές τους επόμενους μήνες.
Επιπλέον έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν πιστωτική διευκόλυνση ύψους 500 δισ. δολαρίων από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών για να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία μιας νέας χώρας, αν το δημοψήφισμα είναι επιτυχημένο.
Ο αρχηγός Ντέσμοντ Μπουλ της φυλής Λούις Μπουλ, ο οποίος επίσης παρέστη στη συνάντηση με τον βασιλιά, δήλωσε ότι οι ηγέτες μίλησαν ευθέως στον Κάρολο για τις «διεθνείς επιπτώσεις των απειλών που αντιμετωπίζουν οι συνθήκες μας», καθώς και για τη συνεχιζόμενη αδυναμία του Καναδά να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες.
Ο ίδιος επισήμανε ότι ο βασιλιάς έλαβε το θέμα «πολύ σοβαρά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα