Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος από το Ιράν, λέει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας
«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από τα αεροπορικά και πυραυλικά αμυντικά στοιχεία του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή του πως ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από τα στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η ανακοίνωση ανέφερε: «Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από τα αεροπορικά και πυραυλικά αμυντικά στοιχεία του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο».
Πρόκειται για την τρίτη φορά που το Ιράν επιτίθεται με βαλλιστικό πύραυλο στην Τουρκία μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.
«Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό έναντι οποιασδήποτε απειλής κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας, ενώ διεξάγονται συζητήσεις με τη σχετική χώρα για να διευκρινιστούν όλες οι πτυχές του συμβάντος. Με προτεραιότητα την εθνική μας ασφάλεια, όλες οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται και αξιολογούνται προσεκτικά» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.
BREAKING - Turkish MoD:— Levent Kemal (@leventkemaI) March 13, 2026
Turkish Ministry of Defense: and entering Turkish airspace has been neutralised by NATO air and missile defense assets deployed in the Eastern Mediterranean.
