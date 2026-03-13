Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος από το Ιράν, λέει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας
ΚΟΣΜΟΣ
«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από τα αεροπορικά και πυραυλικά αμυντικά στοιχεία του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας

19 ΣΧΟΛΙΑ
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή του πως ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από τα στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ανακοίνωση ανέφερε: «Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από τα αεροπορικά και πυραυλικά αμυντικά στοιχεία του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό έναντι οποιασδήποτε απειλής κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας, ενώ διεξάγονται συζητήσεις με τη σχετική χώρα για να διευκρινιστούν όλες οι πτυχές του συμβάντος. Με προτεραιότητα την εθνική μας ασφάλεια, όλες οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται και αξιολογούνται προσεκτικά» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πρόκειται για την τρίτη φορά που το Ιράν επιτίθεται με βαλλιστικό πύραυλο στην Τουρκία μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.
19 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης