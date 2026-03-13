Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος από το Ιράν, λέει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από τα αεροπορικά και πυραυλικά αμυντικά στοιχεία του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας