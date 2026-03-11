Γιγαντιαία επιχείρηση εκκένωσης στο κέντρο της Δρέσδης για την εξουδετέρωση βόμβας από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Δρέσδη Γερμανία Βόμβα Εκκένωση

Γιγαντιαία επιχείρηση εκκένωσης στο κέντρο της Δρέσδης για την εξουδετέρωση βόμβας από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, φωτογραφίες

18.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους προκειμένου οι πυροτεχνουργοί να αφοπλίσουν μια βρετανική βόμβα βάρους 240 κιλών

Γιγαντιαία επιχείρηση εκκένωσης στο κέντρο της Δρέσδης για την εξουδετέρωση βόμβας από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, φωτογραφίες
2 ΣΧΟΛΙΑ
Περίπου 18.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο κέντρο της Δρέσδης μετά την ανακάλυψη βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε όχθη του ποταμού Έλβα, στη μεγαλύτερη ανάλογη επιχείρηση εκκένωσης που διεξήχθη ποτέ σε αυτήν την πόλη της ανατολικής Γερμανίας.

Πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν μια βρετανική βόμβα 250 κιλών, η οποία εντοπίστηκε χθες κατά τη διάρκεια εργασιών σε γέφυρα, τμήμα της οποίας είχε καταρρεύσει το 2024.


Η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 9 το πρωί (τοπική ώρα) με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 αστυνομικών, ελικοπτέρου και drone. Στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι σπίτια, καταστήματα, σχολεία, οίκοι ευγηρίας και γραφεία σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου είχαν εκκενωθεί. Επηρεάστηκαν μεταξύ άλλων ιστορικά κτίρια της Δρέσδης, όπως το ανάκτορο Τσβίνγκερ και η Εκκλησία της Παναγίας (Frauenkirche).


Όπως ενημέρωσε η αστυνομία, η εξουδετερωθείσα βόμβα θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο προκειμένου να καταστραφεί.

Κλείσιμο
Τον Ιανουάριο και τον Αύγουστο του 2025, βόμβες από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν επίσης εντοπιστεί και εξουδετερωθεί στη Δρέσδη, η οποία σφυροκοπήθηκε ανελέητα από τους Συμμάχους στις 13-14 Φεβρουαρίου 1945.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης