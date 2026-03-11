Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Γιγαντιαία επιχείρηση εκκένωσης στο κέντρο της Δρέσδης για την εξουδετέρωση βόμβας από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, φωτογραφίες
18.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους προκειμένου οι πυροτεχνουργοί να αφοπλίσουν μια βρετανική βόμβα βάρους 240 κιλών
Πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν μια βρετανική βόμβα 250 κιλών, η οποία εντοπίστηκε χθες κατά τη διάρκεια εργασιών σε γέφυρα, τμήμα της οποίας είχε καταρρεύσει το 2024.
ℹ️ Bei der Untersuchung der beiden Verdachtspunkte im Baufeld der #Carolabrücke in #Dresden ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden.— Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) March 10, 2026
Bis Mittwoch, 11. März 09:00 Uhr muss der Bereich Evakuiert sein.
Wir berichten ab morgen fortlaufend.
Mehr Infos: https://t.co/xJ4F1gOCpU pic.twitter.com/xy4UY1GEk0
Η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 9 το πρωί (τοπική ώρα) με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 αστυνομικών, ελικοπτέρου και drone. Στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι σπίτια, καταστήματα, σχολεία, οίκοι ευγηρίας και γραφεία σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου είχαν εκκενωθεί. Επηρεάστηκαν μεταξύ άλλων ιστορικά κτίρια της Δρέσδης, όπως το ανάκτορο Τσβίνγκερ και η Εκκλησία της Παναγίας (Frauenkirche).
Όπως ενημέρωσε η αστυνομία, η εξουδετερωθείσα βόμβα θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο προκειμένου να καταστραφεί.
Τον Ιανουάριο και τον Αύγουστο του 2025, βόμβες από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν επίσης εντοπιστεί και εξουδετερωθεί στη Δρέσδη, η οποία σφυροκοπήθηκε ανελέητα από τους Συμμάχους στις 13-14 Φεβρουαρίου 1945.
