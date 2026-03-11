ABC: Το Ιράν σχεδιάζει επιθέσεις με drones στην Καλιφόρνια, οι προειδοποιήσεις του FBI
ABC: Το Ιράν σχεδιάζει επιθέσεις με drones στην Καλιφόρνια, οι προειδοποιήσεις του FBI

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ότι «δεν ανησυχεί» για ενδεχόμενες επιθέσεις στο αμερικανικό έδαφος υποκινούμενες από την Τεχεράνη

Το FBI προειδοποίησε πρόσφατα τις αστυνομικές Αρχές στην Καλιφόρνια ότι το Ιράν ενδέχεται να επιχειρήσει να πλήξει με drone τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει σήμερα το ABC News.

«Είχαμε πληροφορίες από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026» ότι το Ιράν φιλοδοξούσε να εξαπολύσει μια «αιφνιδιαστική επίθεση με drone» που θα εφορμούσαν από άγνωστο σκάφος στα ανοικτά των αμερικανικών ακτών, «εναντίον απροσδιόριστων στόχων στην Καλιφόρνια».

Οι επιθέσεις θα γίνονταν σε αντίποινα στην περίπτωση που οι ΗΠΑ διεξήγαγαν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος, ανέφερε το προειδοποιητικό μήνυμα του FBI, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου.

«Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, τη μέθοδο, τους στόχους ή τους δράστες της πιθανολογούμενης επίθεσης», υπογραμμιζόταν.

Εκπρόσωπος Τύπου του γραφείου του FBI στο Λος Άντζελες αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ του ABC News.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους πως «δεν ανησυχεί» για ενδεχόμενες επιθέσεις, υποκινούμενες από το Ιράν, στο αμερικανικό έδαφος.
