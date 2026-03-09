Τηλεφωνική επικοινωνία του Ερντογάν με τον πρόεδρο του Ιράν για τους βαλλιστικούς πυραύλους

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Μασούντ Πεζεσκιάν πρότεινε στον Τούρκο ομόλογό του τη σύσταση κοινής ερευνητικής ομάδας για τα περιστατικα με την εκτόξευση πυραύλων από την Τεχεράνη κατά της Τουρκίας