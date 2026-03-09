Τηλεφωνική επικοινωνία του Ερντογάν με τον πρόεδρο του Ιράν για τους βαλλιστικούς πυραύλους
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Μασούντ Πεζεσκιάν πρότεινε στον Τούρκο ομόλογό του τη σύσταση κοινής ερευνητικής ομάδας για τα περιστατικα με την εκτόξευση πυραύλων από την Τεχεράνη κατά της Τουρκίας
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν, με αντικείμενο την κλιμακούμενη ένταση μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν κατά της Τουρκίας.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Πεζεσκιάν πρότεινε τη σύσταση κοινής ερευνητικής ομάδας για το περιστατικό.
Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, «ο Πεζεσκιάν πρότεινε τη σύσταση κοινής ομάδας έρευνας σχετικά με τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και εξουδετερώθηκαν στον τουρκικό εναέριο χώρο».
Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η 'Αγκυρα παρακολουθεί στενά την κατάσταση, έχει μεταφέρει σαφείς προειδοποιήσεις στην ιρανική πλευρά και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για αποκλιμάκωση μέσω διαλόγου.
«Παράλληλα με τις επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, η ένταση κλιμακώθηκε και σε σύντομο χρονικό διάστημα έφτασε σε επίπεδα που απειλούν τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια δείπνου ιφτάρ που παρέθεσε σε ξένους πρέσβεις, ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρέσβης στην 'Αγκυρα, κ. Θεόδωρος Μπιζάκης.
«Με τα εκατέρωθεν αντίποινα, βλέπουμε ότι τόσο οι απώλειες ζωών όσο και η καταστροφή, αλλά και το οικονομικό κόστος της κρίσης αυξάνονται ασύμμετρα. Είναι γεγονός ότι όσο παρατείνεται ο πόλεμος, δυστυχώς η κατάσταση θα επιδεινώνεται. Ιδιαίτερα το κόστος της εμπλοκής σε νέες περιπέτειες δεν θα το πληρώσουν μόνο οι αντιμαχόμενες πλευρές, αλλά ολόκληρη η περιοχή μας, ακόμη και ολόκληρος ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης και της Ασίας», τόνισε.
«Να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος»Κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε για τους ξένους πρέσβεις στην Τουρκίας, μεταξύ των οποίων κι ο Έλληνας πρέσσης, ο Ερντογάν επισήμανε την ανάγκη να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος πριν επεκταθεί περαιτέρω στη Μέση Ανατολή, αναφερόμενος στην ένταση με το Ιράν, στις απώλειες αμάχων και στις απειλές κατά της περιφερειακής σταθερότητας.
