Οι προϊστορικοί κάτοικοι της Ευρώπης είχαν εκπληκτικά πολύπλοκες κουζίνες, τι διαπιστώνει νέα μελέτη

Οι προϊστορικοί Ευρωπαίοι χρησιμοποιούσαν μια ποικιλία φυτικών και ζωικών προϊόντων - Η μελέτη αναδεικνύει τη σημαντική χρήση της κεραμικής στην προετοιμασία τροφής και την ύπαρξη διαφορετικών γαστρονομικών παραδόσεων στις τοπικές κοινότητες