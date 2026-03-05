Το Ιράν διαψεύδει δημοσίευμα ότι έστειλε μήνυμα στις ΗΠΑ: «Έχουμε προετοιμαστεί για πόλεμο μακράς διάρκειας»

Χθες ο Axios ανέφερε ότι Ιρανοί αξιωματούχοι έστειλαν μηνύματα στην Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ δεν έδωσε καμιά απάντηση