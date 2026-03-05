Το Ιράν διαψεύδει δημοσίευμα ότι έστειλε μήνυμα στις ΗΠΑ: «Έχουμε προετοιμαστεί για πόλεμο μακράς διάρκειας»
Χθες ο Axios ανέφερε ότι Ιρανοί αξιωματούχοι έστειλαν μηνύματα στην Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ δεν έδωσε καμιά απάντηση
Η κυβέρνηση του Ιράν διέψευσε το δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, σύμφωνα με το οποίο Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν στείλει μηνύματα στην Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim την Τετάρτη. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν έχει σταλεί κανένα μήνυμα στις ΗΠΑ και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απάντηση σε αμερικανικά μηνύματα.
Ο Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάστηκε, ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι προετοιμασμένες για έναν πόλεμο μακράς διάρκειας, διαψεύδοντας το δημοσίευμα του Axios που ανέφερε ότι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν στείλει μηνύματα στην κυβέρνηση Τραμπ. Η δήλωση αυτή απορρίπτει τις αναφορές που υποστήριζαν ότι το Ιράν είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ για να συζητήσει τις εξελίξεις γύρω από την ένταση στον Κόλπο.
Ο αξιωματούχος του Ιράν υπογράμμισε την ετοιμότητα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε στρατιωτικής απειλής, τονίζοντας ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη για πόλεμο μακράς διάρκειας. Η δήλωση έρχεται σε μία περίοδο έντασης, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να βρίσκονται σε αντιπαράθεση σχετικά με την πολιτική στην περιοχή και τις στρατιωτικές τους κινήσεις.
Το δημοσίευμα του Axios και η αντίδραση του ΙράνΟ ιστότοπος Axios ανέφερε την Τρίτη ότι, σύμφωνα με πηγές του, Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν στείλει μηνύματα στις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τις αναφορές, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε δώσει καμία απάντηση, κάτι που ενισχύει την αίσθηση ότι η διπλωματία δεν προχωράει και ότι η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Ωστόσο, το Ιράν αρνείται κατηγορηματικά ότι έστειλε μηνύματα και ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να ακολουθήσει τέτοιες οδούς επικοινωνίας.
