Η Τεχεράνη το ξεκόβει για πιθανές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον και λέει: «Θα πολεμάμε όσο θέλουμε»

Το Ιράν δεν έχει πρόθεση να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ και δεν έχει καμία επαφή με την Ουάσινγκτον, δήλωσε ο, ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη,στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.Ο Μοκμπέρ, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος και πρώτος αντιπρόεδρος του καθεστώτος, δήλωσε ότι το Ιράν «δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στους Αμερικανούς και δεν έχουμε καμία βάση για διαπραγματεύσεις μαζί τους», προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να συνεχίσει τον πόλεμο «όσο θέλουμε».