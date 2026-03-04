Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η Τεχεράνη το ξεκόβει για πιθανές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον και λέει: «Θα πολεμάμε όσο θέλουμε»
Το Ιράν δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στους Αμερικανούς, λέει σύμβουλος του Χαμεϊνί
Το Ιράν δεν έχει πρόθεση να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ και δεν έχει καμία επαφή με την Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Μοχάμαντ Μοκμπέρ, ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμεϊνί στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.
Ο Μοκμπέρ, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος και πρώτος αντιπρόεδρος του καθεστώτος, δήλωσε ότι το Ιράν «δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στους Αμερικανούς και δεν έχουμε καμία βάση για διαπραγματεύσεις μαζί τους», προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να συνεχίσει τον πόλεμο «όσο θέλουμε».
Mohammad Mokhber, aide to the late Ali Khamenei:— Open Source Intel (@Osint613) March 4, 2026
“We have no intention of negotiating with the U.S., which has sought to fragment Iran since the start of the revolution. We can continue the war indefinitely, just as we did during the eight years of the ‘Sacred Defense.’” pic.twitter.com/bjB6gc0fHz
