Το λιβάδι με τους 400.000 κρόκους που υποδέχεται την Άνοιξη με εντυπωσιακό τρόπο
Τα λουλούδια ξεπροβάλλουν μέσα από το γρασίδι, το οποίο έχει προηγουμένως βοσκηθεί από βοοειδή τον χειμώνα
Η περιοχή, γνωστή ως Inkpen Crocus Field, αποτελεί σήμερα φυσικό καταφύγιο της Wildlife Trust και θεωρείται ένα από τα πρώτα σημεία όπου εμφανίζονται τα σημάδια της άνοιξης στη βρετανική ύπαιθρο, σύμφωνα με τον Guardian. Το λιβάδι βρίσκεται ανάμεσα σε κατοικίες και αγροτικές εκτάσεις και αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα παραδοσιακού λιβαδιού που δεν έχει οργωθεί ή βελτιωθεί γεωργικά.
Τέτοιου τύπου φυσικά λιβάδια έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από το βρετανικό τοπίο, καθώς εκτιμάται ότι περίπου το 97% τους έχει χαθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η συγκεκριμένη έκταση, ωστόσο, έχει διατηρηθεί σχεδόν ανέπαφη, φιλοξενώντας πλούσια βιοποικιλότητα.
We look after Inkpen Crocus Field, in West Berkshire, where hundreds of thousands of wild crocuses bloom each spring. No-one knows why so many grow in this small field on the edge of the village - the sight is truly spectacular. Have you seen them?— BBO Wildlife Trust (@BBOWT) March 6, 2020
📷 Ade Wallington pic.twitter.com/m4RPZm2TPb
Στην περιοχή αναπτύσσονται διάφορα είδη άγριων φυτών, μεταξύ των οποίων ορχιδέες heath spotted-orchid, devil’s-bit scabious, meadow saxifrage, betony και pignut. Το τοπίο συμπληρώνεται από παλιούς φράχτες με θάμνους και ένα μικρό ρυάκι που τροφοδοτείται από πηγή.
Το λιβάδι αποτελεί επίσης σημαντικό καταφύγιο για την άγρια πανίδα της περιοχής. Εκεί παρατηρούνται συχνά βομβίνοι και πεταλούδες brimstone, ενώ στην περιοχή κυνηγά και ο αχυρομύτης (barn owl), αναζητώντας τρωκτικά όπως τα voles. Παράλληλα, μικρά αρπακτικά όπως οι νυφίτσες διασχίζουν συχνά το λιβάδι.
Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες κρόκοι που ανθίζουν κάθε άνοιξη. Τα λουλούδια ξεπροβάλλουν μέσα από το γρασίδι, το οποίο έχει προηγουμένως βοσκηθεί από βοοειδή τον χειμώνα. Τα άνθη έχουν έντονο μωβ χρώμα με κίτρινα, γεμάτα γύρη στίγματα στο κέντρο.
The sturdier, more waxy-looking of the common blue Crocus is C. neapolitanus (formerly C. vernus). This is the one that is naturalised in ancient grasslands, like the famous Inkpen Crocus Field in Berkshire. The leaves are wider (4-8mm) than in Tommy (2-3mm). pic.twitter.com/6va5t2Epyr— Mick Crawley (@crawley_mick) February 18, 2019
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση άγριων ανοιξιάτικων κρόκων στη Βρετανία. Η περιοχή ανακηρύχθηκε επίσημα φυσικό καταφύγιο ήδη από το 1912, σε μια εποχή που τα παραδοσιακά λιβάδια ήταν ακόμη αρκετά συνηθισμένα.
Η παρουσία των κρόκων στο συγκεκριμένο σημείο παραμένει μέχρι σήμερα ένα μυστήριο. Μία από τις θεωρίες συνδέει τα λουλούδια με τους Σταυροφόρους του 12ου αιώνα. Σύμφωνα με αυτήν, οι Ιππότες του Ναού (Knights Templar) ενδέχεται να έφεραν τους βολβούς από τη Μέση Ανατολή, πιθανόν θεωρώντας ότι πρόκειται για σαφράν.
In a far flung corner of West Berkshire lies @BBOWT's Inkpen Crocus Field - & at this time of year is when the spectacle of 1000s of Spring Crocuses (Crocus verna) appear across the site @BSBIbotany @TVERC1 @WildlifeTrusts @wildflower_hour pic.twitter.com/KyWCSNF1wq— NatureBureau (@NatureBureau) February 21, 2025
Η ιστορική παρουσία των Ναϊτών Ιπποτών στην περιοχή ενισχύει αυτή την εκδοχή. Στην περιοχή εγκαταστάθηκαν μέλη του τάγματος, ενώ ο Sir Roger de Ingpen, βετεράνος των Σταυροφοριών, ίδρυσε την τοπική εκκλησία από πυρόλιθο και είναι θαμμένος εκεί. Κοντά στο χωριό υπάρχει επίσης ένας μικρός οικισμός που ονομάζεται Templeton, γεγονός που ενισχύει τη σύνδεση με τους Ναΐτες.
Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα λουλούδια του Inkpen δεν είναι το είδος κρόκου που παράγει σαφράν. Οι κρόκοι που ανθίζουν στο λιβάδι ανήκουν στο είδος Crocus vernus και ανθίζουν την άνοιξη, ενώ το σαφράν προέρχεται από το Crocus sativus, που ανθίζει το φθινόπωρο.
Για τον λόγο αυτό, μία άλλη εκδοχή υποστηρίζει ότι οι κρόκοι μπορεί να προήλθαν απλώς από φυτά κήπων που εγκαταλείφθηκαν στην περιοχή πριν από αιώνες.
Παρά την αβεβαιότητα για την προέλευσή τους, οι κρόκοι συνέβαλαν στη διατήρηση του λιβαδιού μέχρι σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι ένα ασυνήθιστο φυσικό τοπίο που δεν είναι ούτε τυπικός χλοοτάπητας ούτε αμιγώς άγριο λιβάδι, αλλά κάτι ενδιάμεσο.
Κάθε άνοιξη, όταν ο ζεστός νότιος άνεμος φτάνει από τους λόφους της περιοχής, τα άνθη των κρόκων κινούνται στο αεράκι, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα. Οι πρώτες πεταλούδες της εποχής εμφανίζονται πάνω από το λιβάδι, σηματοδοτώντας την αρχή της άνοιξης.
