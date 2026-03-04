Εκρηξη σε τάνκερ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Σώο το πλήρωμα, μικρές ζημιές στο πλοίο
Στο πλοίο παρατηρήθηκαν μικρές ζημιές - Το πλήρωμα είναι ασφαλές και όλοι οι ναυτικοί έχουν καταγραφεί

Μηνάς Τσαμόπουλος
Τάνκερ που βρισκόταν 10 ναυτικά μίλια ανατολικά της Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δέχτηκε κτύπημα από βλήμα, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας UKMTO.

Στο πλοίο παρατηρήθηκαν μικρές ζημιές στον καπνοδόχο του, χωρίς όμως σοβαρές επιπτώσεις ή περιβαλλοντική ζημία. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και όλοι οι ναυτικοί έχουν καταγραφεί.

Οι αρχές έχουν αρχίσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ τα υπόλοιπα πλοία στην περιοχή συνιστάται να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Παράλληλα, οι ναυτικοί καλούνται να τηρούν συνεχώς οπτική και ραντάρ επιτήρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες για προστασία πλοίων από στρατιωτικές απειλές, όπως βλήματα ή drones.

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια περίοδο αυξημένου κινδύνου για πλοία στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και των ΗΑΕ, όπου η ναυτική ασφάλεια παραμένει κρίσιμη για τη ροή εμπορίου και πετρελαίου. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η επιτήρηση, η τήρηση των οδηγιών και η συνεργασία με τις τοπικές αρχές είναι απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πλοίων και των πληρωμάτων.

Το περιστατικό υπενθυμίζει πόσο ευάλωτα είναι τα εμπορικά πλοία σε περιοχές υψηλού γεωπολιτικού κινδύνου και την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης από τους πλοιοκτήτες και τις εταιρείες ναυτιλιακής ασφάλειας.
Μηνάς Τσαμόπουλος

Thema Insights

