Επιβατικό αεροπλάνο απογειώνεται μέσα σε καπνούς και εκρήξεις στη Βηρυτό, δείτε βίντεο
Στα πλάνα διακρίνεται το αεροσκάφος της Middle East Airlines να απογειώνεται κανονικά
Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει τη στιγμή που επιβατικό αεροπλάνο απογειώνεται από το αεροδρόμιο της Βηρυτού, την ώρα που στην πόλη εκδηλώνονται εκρήξεις και υψώνονται πυκνοί μαύροι καπνοί, μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου το πρωί της Τρίτης.
Στα πλάνα διακρίνεται το αεροσκάφος της Middle East Airlines να απογειώνεται κανονικά. Καθώς απομακρύνεται από το αεροδρόμιο και κερδίζει ύψος, το κάδρο ανοίγει, αποκαλύπτοντας στο βάθος της πόλης εκτεταμένα σύννεφα καπνού που υψώνονται από πυκνοκατοικημένες περιοχές.
Το βίντεο δεν συνοδεύεται από περαιτέρω πληροφορίες για την πτήση ή για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα του αεροδρομίου, ωστόσο αποτυπώνει το σκηνικό που επικρατούσε την ώρα της απογείωσης εν μέσω επιδρομών.
Παράλληλα παραμένει άγνωστο εάν μέσα στο αεροσκάφος υπήρχαν επιβάτες.
