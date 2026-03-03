Επιβατικό αεροπλάνο απογειώνεται μέσα σε καπνούς και εκρήξεις στη Βηρυτό, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βηρυτός Λίβανος Αεροπλάνο Ισραήλ

Επιβατικό αεροπλάνο απογειώνεται μέσα σε καπνούς και εκρήξεις στη Βηρυτό, δείτε βίντεο

Στα πλάνα διακρίνεται το αεροσκάφος της Middle East Airlines να απογειώνεται κανονικά

Επιβατικό αεροπλάνο απογειώνεται μέσα σε καπνούς και εκρήξεις στη Βηρυτό, δείτε βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει τη στιγμή που επιβατικό αεροπλάνο απογειώνεται από το αεροδρόμιο της Βηρυτού, την ώρα που στην πόλη εκδηλώνονται εκρήξεις και υψώνονται πυκνοί μαύροι καπνοί, μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου το πρωί της Τρίτης.

Στα πλάνα διακρίνεται το αεροσκάφος της Middle East Airlines να απογειώνεται κανονικά. Καθώς απομακρύνεται από το αεροδρόμιο και κερδίζει ύψος, το κάδρο ανοίγει, αποκαλύπτοντας στο βάθος της πόλης εκτεταμένα σύννεφα καπνού που υψώνονται από πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Commercial plane takes off in Beirut as Israeli airstrikes hit Lebanon capital


Το βίντεο δεν συνοδεύεται από περαιτέρω πληροφορίες για την πτήση ή για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα του αεροδρομίου, ωστόσο αποτυπώνει το σκηνικό που επικρατούσε την ώρα της απογείωσης εν μέσω  επιδρομών.

Παράλληλα παραμένει άγνωστο εάν μέσα στο αεροσκάφος υπήρχαν επιβάτες.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης