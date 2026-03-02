Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Πιλότος ισραηλινού μαχητικού αποφεύγει ιρανικό πύραυλο την τελευταία στιγμή: Δείτε βίντεο
Εντυπωσιακές εικόνες από βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, το οποίο τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης στο Ιράν
Στη δημοσιότητα έδωσε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που πιλότος ισραηλινού μαχητικού αποφεύγει ιρανικό πύραυλο.
Συγκεκριμένα, το βίντεο έχει τραβηχτεί από κάμερα εντός του αεροσκάφους και φαίνεται η στιγμή που ο πιλότος καταφέρνει να αποφύγει τον ιρανικό πύραυλο, παίρνοντας απότομα ύψος.
Δείτε το βίντεο
Το στιγμιότυπο έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού από ισραηλινά μαχητικά στο Ιράν, ενώ ο πιλότος ακούγεται να λέει: «Υπάρχει μια άλλη εκτόξευση, μας βγάζει από την πορεία, ανεβαίνω πάνω από τα σύννεφα».
Σύμφωνα με το Ισραήλ, τα μαχητικά τους έχουν πραγματοποιήσει πάνω από χίλιες επιθέσεις από το ξεκίνημα των εχθροπραξιών.
״יש שיגור נוסף, מסיט אותנו, עולה מעל העננים״ תיעוד מיוחד: טייס קרב שתקף בטהרן מתחמק מטיל איראני ששוגר לכיוונו— Israeli Air Force (@IAFsite) March 2, 2026
עד כה חיל-האוויר ביצע יותר מ-1,000 גיחות קרב מעל שמי איראן. pic.twitter.com/tm0q2aMjqL
