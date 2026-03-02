Πιλότος ισραηλινού μαχητικού αποφεύγει ιρανικό πύραυλο την τελευταία στιγμή: Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ πολεμικη αεροπορια Επίθεση Πύραυλος Ιράν Βίντεο

Πιλότος ισραηλινού μαχητικού αποφεύγει ιρανικό πύραυλο την τελευταία στιγμή: Δείτε βίντεο

Εντυπωσιακές εικόνες από βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, το οποίο τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης στο Ιράν

Πιλότος ισραηλινού μαχητικού αποφεύγει ιρανικό πύραυλο την τελευταία στιγμή: Δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη δημοσιότητα έδωσε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που πιλότος ισραηλινού μαχητικού αποφεύγει ιρανικό πύραυλο.

Συγκεκριμένα, το βίντεο έχει τραβηχτεί από κάμερα εντός του αεροσκάφους και φαίνεται η στιγμή που ο πιλότος καταφέρνει να αποφύγει τον ιρανικό πύραυλο, παίρνοντας απότομα ύψος.

Δείτε το βίντεο


Το στιγμιότυπο έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού από ισραηλινά μαχητικά στο Ιράν, ενώ ο πιλότος ακούγεται να λέει: «Υπάρχει μια άλλη εκτόξευση, μας βγάζει από την πορεία, ανεβαίνω πάνω από τα σύννεφα».

Σύμφωνα με το Ισραήλ, τα μαχητικά τους έχουν πραγματοποιήσει πάνω από χίλιες επιθέσεις από το ξεκίνημα των εχθροπραξιών.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης