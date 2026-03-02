Λευκωσία: Και οι δύο επιθέσεις είχαν στόχο τις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι

Ο Κύπριος Κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερωτήσεις για το αν οι Βρετανικές Βάσεις θεωρούνται στόχος τηςή αν η Κύπρος θεωρείται στόχος, επέμεινε πως «τα δύο περιστατικά που υπήρξαν είχαν ως κατεύθυνση τις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι», παραπέμποντας στις συνεχείς επαφές του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου.Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε ότι υπήρξε και επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, ενώ οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι «ανησυχία υπάρχει περιφερειακά», σημειώνοντας πως η Κύπρος βρίσκεται «εν μέσω περιφερειακής κρίσης», αλλά τόνισε ότι εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με καθημερινή αξιολόγηση για περαιτέρω ενίσχυση όπου κριθεί αναγκαίο.Κομβικό ρόλο, σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν, έχει ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών και η συνεχής διαβούλευση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, με ενεργοποίηση σχεδίων από την πρώτη στιγμή και στενή συνεργασία με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κράτη της περιοχής.