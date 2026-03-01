Τραμπ για Ιράν: Θα συνεχίσουμε με πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι, τέσσερις εβδομάδες θα κρατήσει η επιχείρηση

«Καλώ για άλλη μια φορά τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον στρατό και την αστυνομία, να καταθέσουν τα όπλα τους και να λάβουν πλήρη ασυλία ή να αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο»