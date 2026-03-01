Τεχνητή νοημοσύνη της Anthropic χρησιμοποίησε το Πεντάγωνο για την επίθεση στο Ιράν, παρότι την είχε χαρακτηρίσει «κίνδυνο»
Η Wall Street Journal αποκάλυψε πως το Πεντάγωνο αξιοποίησε μηχανή AI της Anthropic για ταυτοποίηση στόχων και προσομείωση μαχών - Σε ρήξη βρίσκεται η εταιρεία με την κυβερνηση Τραμπ τους τελευταίους μήνες για τον τρόπο χρήσης της μηχανής
Σε μια αντιφατική εξέλιξη, μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα τερματίσει τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας Anthropic, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν την ίδια τεχνολογία στη σημαντική αεροπορική επιδρομή κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal και αναφορές διεθνών μέσων.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command) χρησιμοποίησε το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude, της τεχνολογικής εταιρείας Anthropic, για ανάλυση πληροφοριών, ταυτοποίηση στόχων και προσομοιώσεις σεναρίων μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο Ιράν, παρά την κυβερνητική οδηγία για απόσυρση.
Η χρήση του Claude σε τόσο υψηλού επιπέδου στρατιωτικές επιχειρήσεις, που ακολουθεί προηγούμενη αξιοποίησή του σε αποστολή για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αναδεικνύει το βάθος ενσωμάτωσης των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στις αμερικανικές επιχειρησιακές ικανότητες, προκαλώντας παράλληλα ερωτήματα για την πολιτική εφαρμογής τους.
Η διαμάχη μεταξύ της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Anthropic έχει κλιμακωθεί εδώ και μήνες, με το Πεντάγωνο και την εταιρεία να διαφωνούν για το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σε στρατιωτικά περιβάλλοντα. Η εταιρεία αρνήθηκε να επιτρέψει πλήρη πρόσβαση στο μοντέλο για μαζικές επιτήρησης πολιτών ή αυτόνομα συστήματα όπλων, οδηγώντας την κυβέρνηση σε σκληρότερη στάση.
Σημειώνεται ότι την Παρασκευή, ο Τραμπ, διέταξε όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τεχνολογία της Anthropic, χαρακτηρίζοντας την εταιρεία «κινδύνo για την αλυσίδα εφοδιασμού» και καθορίζοντας περίοδο έξι μηνών για σταδιακή απόσυρση.
Η απόφαση αυτή ακολούθησε έντονες διαπραγματεύσεις με το Πεντάγωνο, κατά τις οποίες οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ πίεζαν για ευρύτερη στρατιωτική χρήση του Claude χωρίς περιορισμούς. H Anthropic, αντιθέτως, επέμεινε στις ηθικές και τεχνικές εγγυήσεις που είχε θέσει, οδηγούμενη τελικά σε ρήξη.
Η διαμάχη μεταξύ της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Anthropic έχει κλιμακωθεί εδώ και μήνες, με το Πεντάγωνο και την εταιρεία να διαφωνούν για το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σε στρατιωτικά περιβάλλοντα. Η εταιρεία αρνήθηκε να επιτρέψει πλήρη πρόσβαση στο μοντέλο για μαζικές επιτήρησης πολιτών ή αυτόνομα συστήματα όπλων, οδηγώντας την κυβέρνηση σε σκληρότερη στάση.
