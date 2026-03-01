Τεχνητή νοημοσύνη της Anthropic χρησιμοποίησε το Πεντάγωνο για την επίθεση στο Ιράν, παρότι την είχε χαρακτηρίσει «κίνδυνο»

Η Wall Street Journal αποκάλυψε πως το Πεντάγωνο αξιοποίησε μηχανή AI της Anthropic για ταυτοποίηση στόχων και προσομείωση μαχών - Σε ρήξη βρίσκεται η εταιρεία με την κυβερνηση Τραμπ τους τελευταίους μήνες για τον τρόπο χρήσης της μηχανής