Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Ερντογάν: «Με τον Μητσοτάκη συζητήσαμε για Αιγαίο, Μεσόγειο και μειονότητα δυτικής Θράκης»
Ερντογάν: «Με τον Μητσοτάκη συζητήσαμε για Αιγαίο, Μεσόγειο και μειονότητα δυτικής Θράκης»
Ενισχύσαμε τη νομική βάση των σχέσεών μας με τις συμφωνίες που υπογράψαμε τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος
Στην ατζέντα των συνομιλιών που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας αναφέρθηκε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Στις 11 Φεβρουαρίου, φιλοξενήσαμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Μητσοτάκη, στο προεδρικό μας Μέγαρο. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας, είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τις σχέσεις μας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και τις θέσεις μας σχετικά με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε και πρόσθεσε:
«Ενισχύσαμε τη νομική βάση των σχέσεών μας με τις συμφωνίες που υπογράψαμε. Μετέφερα τις προσδοκίες μας στον κ. Μητσοτάκη σχετικά με την τουρκική μειονότητα της δυτικής Θράκης, για να επωφεληθούν πλήρως των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων».
«Επιδιώκουμε να αυξήσουμε τον διμερή όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών με την Ελλάδα, ο οποίος έφτασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια», τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταλήγοντας.
Ο διεθνής ρόλος της Τουρκίας
Ο Τούρκος πρόεδρος στις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπογράμμισε τη διεθνή επιρροή της χώρας και την προσπάθεια αποτροπής κλιμάκωσης κρίσεων. «Αυτή τη στιγμή, ο άνεμος της Τουρκίας φυσάει σε όλο τον κόσμο. Όλοι αναρωτιούνται τι σκέφτεται η Τουρκία, τι κάνει, ποια είναι η στάση της απέναντι στις νέες εξελίξεις και ποια μέτρα θα λάβει. Προσπαθούμε να αποτρέψουμε τις εντάσεις από το να εξελιχθούν σε θερμές συγκρούσεις», τόνισε.
Ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε τη γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας ως κόμβου τριών ηπείρων, αναφέροντας ότι «είμαστε μια χώρα που βρίσκεται στο σημείο συνάντησης τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στη χώρα μας αυτή η στρατηγική γεωγραφική θέση».
Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τη συμβολή των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Όπως είπε: «Η άσκηση Steadfast, μία από τις μεγαλύτερες και πιο ολοκληρωμένες ασκήσεις του ΝΑΤΟ, που ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου, έδειξε για άλλη μια φορά σε όλο τον κόσμο το επίπεδο που έχουν φτάσει οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας».
Σεβασμός κυριαρχικών δικαιωμάτων γειτόνων
Παράλληλα, έθεσε ως στόχο την ενίσχυση των διεθνών σχέσεων, με γνώμονα τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών χωρών.
«Σήμερα, που ο κόσμος βιώνει έντονες αναταράξεις, ο μοναδικός στόχος της Τουρκίας είναι να αυξήσει τον αριθμό των φίλων της και να αποκτήσει νέους φίλους. Δεν επιδιώκουμε να δημιουργούμε έχθρες από τις διαφωνίες. Δεν έχουμε σκοπό να μεγαλοποιούμε τις διαφορές και να επιδεινώνουμε τα προβλήματα. Σεβόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών και αναμένουμε από όλους να σέβονται τα δικαιώματα και τις νόμιμες αξιώσεις μας».
«Στις 11 Φεβρουαρίου, φιλοξενήσαμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Μητσοτάκη, στο προεδρικό μας Μέγαρο. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας, είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τις σχέσεις μας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και τις θέσεις μας σχετικά με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε και πρόσθεσε:
«Ενισχύσαμε τη νομική βάση των σχέσεών μας με τις συμφωνίες που υπογράψαμε. Μετέφερα τις προσδοκίες μας στον κ. Μητσοτάκη σχετικά με την τουρκική μειονότητα της δυτικής Θράκης, για να επωφεληθούν πλήρως των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων».
«Επιδιώκουμε να αυξήσουμε τον διμερή όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών με την Ελλάδα, ο οποίος έφτασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια», τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταλήγοντας.
Ο διεθνής ρόλος της Τουρκίας
Ο Τούρκος πρόεδρος στις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπογράμμισε τη διεθνή επιρροή της χώρας και την προσπάθεια αποτροπής κλιμάκωσης κρίσεων. «Αυτή τη στιγμή, ο άνεμος της Τουρκίας φυσάει σε όλο τον κόσμο. Όλοι αναρωτιούνται τι σκέφτεται η Τουρκία, τι κάνει, ποια είναι η στάση της απέναντι στις νέες εξελίξεις και ποια μέτρα θα λάβει. Προσπαθούμε να αποτρέψουμε τις εντάσεις από το να εξελιχθούν σε θερμές συγκρούσεις», τόνισε.
Ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε τη γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας ως κόμβου τριών ηπείρων, αναφέροντας ότι «είμαστε μια χώρα που βρίσκεται στο σημείο συνάντησης τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στη χώρα μας αυτή η στρατηγική γεωγραφική θέση».
Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τη συμβολή των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Όπως είπε: «Η άσκηση Steadfast, μία από τις μεγαλύτερες και πιο ολοκληρωμένες ασκήσεις του ΝΑΤΟ, που ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου, έδειξε για άλλη μια φορά σε όλο τον κόσμο το επίπεδο που έχουν φτάσει οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας».
Σεβασμός κυριαρχικών δικαιωμάτων γειτόνων
Παράλληλα, έθεσε ως στόχο την ενίσχυση των διεθνών σχέσεων, με γνώμονα τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών χωρών.
«Σήμερα, που ο κόσμος βιώνει έντονες αναταράξεις, ο μοναδικός στόχος της Τουρκίας είναι να αυξήσει τον αριθμό των φίλων της και να αποκτήσει νέους φίλους. Δεν επιδιώκουμε να δημιουργούμε έχθρες από τις διαφωνίες. Δεν έχουμε σκοπό να μεγαλοποιούμε τις διαφορές και να επιδεινώνουμε τα προβλήματα. Σεβόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών και αναμένουμε από όλους να σέβονται τα δικαιώματα και τις νόμιμες αξιώσεις μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα