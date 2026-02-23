Ερντογάν: «Με τον Μητσοτάκη συζητήσαμε για Αιγαίο, Μεσόγειο και μειονότητα δυτικής Θράκης»
ΚΟΣΜΟΣ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Κυριάκος Μητσοτάκης

Ερντογάν: «Με τον Μητσοτάκη συζητήσαμε για Αιγαίο, Μεσόγειο και μειονότητα δυτικής Θράκης»

Ενισχύσαμε τη νομική βάση των σχέσεών μας με τις συμφωνίες που υπογράψαμε τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος

Ερντογάν: «Με τον Μητσοτάκη συζητήσαμε για Αιγαίο, Μεσόγειο και μειονότητα δυτικής Θράκης»
6 ΣΧΟΛΙΑ
Στην ατζέντα των συνομιλιών που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας αναφέρθηκε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Στις 11 Φεβρουαρίου, φιλοξενήσαμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Μητσοτάκη, στο προεδρικό μας Μέγαρο. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας, είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τις σχέσεις μας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και τις θέσεις μας σχετικά με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε και πρόσθεσε:

«Ενισχύσαμε τη νομική βάση των σχέσεών μας με τις συμφωνίες που υπογράψαμε. Μετέφερα τις προσδοκίες μας στον κ. Μητσοτάκη σχετικά με την τουρκική μειονότητα της δυτικής Θράκης, για να επωφεληθούν πλήρως των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων».

«Επιδιώκουμε να αυξήσουμε τον διμερή όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών με την Ελλάδα, ο οποίος έφτασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια», τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταλήγοντας.

Ο διεθνής ρόλος της Τουρκίας

Ο Τούρκος πρόεδρος στις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπογράμμισε τη διεθνή επιρροή της χώρας και την προσπάθεια αποτροπής κλιμάκωσης κρίσεων. «Αυτή τη στιγμή, ο άνεμος της Τουρκίας φυσάει σε όλο τον κόσμο. Όλοι αναρωτιούνται τι σκέφτεται η Τουρκία, τι κάνει, ποια είναι η στάση της απέναντι στις νέες εξελίξεις και ποια μέτρα θα λάβει. Προσπαθούμε να αποτρέψουμε τις εντάσεις από το να εξελιχθούν σε θερμές συγκρούσεις», τόνισε.

Ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε τη γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας ως κόμβου τριών ηπείρων, αναφέροντας ότι «είμαστε μια χώρα που βρίσκεται στο σημείο συνάντησης τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στη χώρα μας αυτή η στρατηγική γεωγραφική θέση».

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τη συμβολή των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Όπως είπε: «Η άσκηση Steadfast, μία από τις μεγαλύτερες και πιο ολοκληρωμένες ασκήσεις του ΝΑΤΟ, που ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου, έδειξε για άλλη μια φορά σε όλο τον κόσμο το επίπεδο που έχουν φτάσει οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας».

Σεβασμός κυριαρχικών δικαιωμάτων γειτόνων

Παράλληλα, έθεσε ως στόχο την ενίσχυση των διεθνών σχέσεων, με γνώμονα τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών χωρών.

Κλείσιμο
«Σήμερα, που ο κόσμος βιώνει έντονες αναταράξεις, ο μοναδικός στόχος της Τουρκίας είναι να αυξήσει τον αριθμό των φίλων της και να αποκτήσει νέους φίλους. Δεν επιδιώκουμε να δημιουργούμε έχθρες από τις διαφωνίες. Δεν έχουμε σκοπό να μεγαλοποιούμε τις διαφορές και να επιδεινώνουμε τα προβλήματα. Σεβόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών και αναμένουμε από όλους να σέβονται τα δικαιώματα και τις νόμιμες αξιώσεις μας».
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης