Τραγωδία στο Περού με συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου, 15 νεκροί εκ των οποίων 7 παιδιά

Ένα ελικόπτερο τύπου Mi-17 της Περουβιανή Πολεμική Αεροπορία (FAP) συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης από το Πίσκο προς την Αρεκίπα,Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο σμηναγός Sergio Danner Paucar Centurion, ο υποσμηναγός Luis Fernando Huertas Carcamo, η υποπλοίαρχος Kamila Chapi Anchapuri Jove και ο υποπλοίαρχος Leiner Aguirre Huaman. Ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν έντεκα πολίτες, εκ των οποίων επτά ανήλικοι, με έναν εξ αυτών ηλικίας μόλις τριών ετών.Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε το δυστύχημα σήμερα, 23 Φεβρουαρίου, έπειτα από τον εντοπισμό των συντριμμάτων κοντά στην πόλη Chala Viejo, στην περιοχή Chala της επαρχίας Caravelí. Η επαφή με το ελικόπτερο είχε χαθεί την Κυριακή περίπου στις 16:30 τοπική ώρα, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.Σύμφωνα με την FAP, ειδικές δυνάμεις και περιπολίες της εθνικής αστυνομίας εντόπισαν το αεροσκάφος τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.Πηγές που επικαλείται ο τοπικός Τύπος αναφέρουν ότιμε προορισμό την Αρεκίπα, προκειμένου να παρακαμφθεί το οδόφραγμα στη Νάζκα, το οποίο προκλήθηκε από κατολισθήσεις και χιονοστιβάδες κατά μήκος της Παναμερικανική Οδός.Η FAP διευκρίνισε ότι, παρέχοντας βοήθεια σε πληγέντες από πλημμύρες και χιονοστιβάδες στην περιοχή της Αρεκίπα, ενώ χρησιμοποιούνταν και για εκπαίδευση αλεξιπτωτιστών. Οι επιχειρήσεις εντοπισμού δυσχέραναν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.Η Ανώτατη Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και ανακοίνωσε την άμεση ενεργοποίηση της επιτροπής διερεύνησης ατυχημάτων για τον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής.