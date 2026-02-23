Τραγωδία στο Περού με συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου, 15 νεκροί εκ των οποίων 7 παιδιά
ΚΟΣΜΟΣ
Περού Συντριβή ελικοπτέρου

Τραγωδία στο Περού με συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου, 15 νεκροί εκ των οποίων 7 παιδιά

Ένα παιδάκι 3 ετών ήταν μεταξύ των νεκρών του δυστυχήματος

Τραγωδία στο Περού με συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου, 15 νεκροί εκ των οποίων 7 παιδιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ελικόπτερο τύπου Mi-17 της Περουβιανή Πολεμική Αεροπορία (FAP) συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης από το Πίσκο προς την Αρεκίπα, με αποτέλεσμα τον θάνατο και των 15 επιβαινόντων μεταξύ αυτών και 7 παιδιών.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο σμηναγός Sergio Danner Paucar Centurion, ο υποσμηναγός Luis Fernando Huertas Carcamo, η υποπλοίαρχος Kamila Chapi Anchapuri Jove και ο υποπλοίαρχος Leiner Aguirre Huaman. Ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν έντεκα πολίτες, εκ των οποίων επτά ανήλικοι, με έναν εξ αυτών ηλικίας μόλις τριών ετών.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε το δυστύχημα σήμερα, 23 Φεβρουαρίου, έπειτα από τον εντοπισμό των συντριμμάτων κοντά στην πόλη Chala Viejo, στην περιοχή Chala της επαρχίας Caravelí. Η επαφή με το ελικόπτερο είχε χαθεί την Κυριακή περίπου στις 16:30 τοπική ώρα, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Hallan restos de helicóptero FAP perdido y 15 personas mueren: "Escuchamos un fuerte estruendo"

Σύμφωνα με την FAP, ειδικές δυνάμεις και περιπολίες της εθνικής αστυνομίας εντόπισαν το αεροσκάφος τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο επιβεβαίωσαν τον θάνατο των τεσσάρων μελών του πληρώματος και των έντεκα επιβατών.

Πηγές που επικαλείται ο τοπικός Τύπος αναφέρουν ότι το ελικόπτερο μετέφερε συγγενείς αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας με προορισμό την Αρεκίπα, προκειμένου να παρακαμφθεί το οδόφραγμα στη Νάζκα, το οποίο προκλήθηκε από κατολισθήσεις και χιονοστιβάδες κατά μήκος της Παναμερικανική Οδός.

Η FAP διευκρίνισε ότι το ελικόπτερο συμμετείχε σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, παρέχοντας βοήθεια σε πληγέντες από πλημμύρες και χιονοστιβάδες στην περιοχή της Αρεκίπα, ενώ χρησιμοποιούνταν και για εκπαίδευση αλεξιπτωτιστών. Οι επιχειρήσεις εντοπισμού δυσχέραναν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Κλείσιμο
Η Ανώτατη Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και ανακοίνωσε την άμεση ενεργοποίηση της επιτροπής διερεύνησης ατυχημάτων για τον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης