Άνδρας έσωσε παιδί που έπεφτε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Αγία Πετρούπολη, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Αγία Πετρούπολη

Άνδρας έσωσε παιδί που έπεφτε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Αγία Πετρούπολη, δείτε βίντεο

Τραυματίστηκαν και οι δύο ευτυχώς όχι σοβαρά

Άνδρας έσωσε παιδί που έπεφτε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Αγία Πετρούπολη, δείτε βίντεο
26 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας θυρωρός στην Αγία Πετρούπολη απέτρεψε μια τραγωδία, όταν έσωσε ένα επτάχρονο αγόρι που έπεσε από παράθυρο του έβδομου ορόφου πολυκατοικίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, περίπου στις 12:00 το μεσημέρι με τις πληροφορίες από το τοπικά μέσα να αναφέρουν ότι το παιδί βρισκόταν μόνο στο δωμάτιό του, ενώ η μητέρα του ήταν σε άλλο χώρο του διαμερίσματος. Όπως μετέδωσε το Fontanka, το παιδί είναι μαθητής δημοτικού με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ενώ στο διαμέρισμα δεν υπήρχαν ειδικές κλειδαριές ασφαλείας στα παράθυρα.


Δείτε βίντεο με τη στιγμή της πτώσης 




Πώς αποφεύχθηκε η τραγωδία

Γείτονας αντιλήφθηκε πρώτος τον κίνδυνο, βλέποντας το παιδί στο ανοιχτό παράθυρο, και κάλεσε σε βοήθεια. Μάρτυρες φώναζαν στο αγόρι να απομακρυνθεί, ωστόσο εκείνο πέρασε πάνω από το πλαίσιο και για λίγα δευτερόλεπτα κρεμόταν από το διαχωριστικό.

Ο θυρωρός, μετανάστης εργάτης από το Ουζμπεκιστάν, ονόματι Χαϊρουλά, έσπευσε στην αυλή και στάθηκε ακριβώς κάτω από το σημείο. Όταν το παιδί έπεσε με το κεφάλι προς τα κάτω, κατάφερε να το πιάσει και να απορροφήσει μεγάλο μέρος της πρόσκρουσης με το σώμα του. Στη συνέχεια, και οι δύο κατέληξαν στο έδαφος.

Άνδρας έσωσε παιδί που έπεφτε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Αγία Πετρούπολη, δείτε βίντεο
Κλείσιμο


Το αγόρι διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραυματισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη κάταγμα στο πόδι, αλλά δεν φέρει σοβαρές βλάβες. Ο θυρωρός τραυματίστηκε επίσης και ενδέχεται να έχει κατάγματα στα πλευρά και τραυματισμό στο χέρι, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την κατάστασή του.
26 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης