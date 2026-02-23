Αγωνία για το Μουντιάλ μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό, η FIFA εξετάζει τη μεταφορά αγώνων

Η Γκουανταλαχάρα είχε προγραμματιστεί να φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες ομίλων













Ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» είναι το μεγαλύτερο πλήγμα για το μεξικανικό καρτέλ μετά τις συλλήψεις των Χοακίν «El Chapo» Guzman και Ismael «El Mayo» Zambada στις ΗΠΑ. Σε αντίποινα, μέλη της συμμορίας έκαψαν αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία, καθώς και φαρμακεία και καταστήματα σε διάφορες πολιτείες.



Στην Πουέρτο Βαγιάρτα, δημοφιλή τουριστικό προορισμό, κυκλοφόρησαν βίντεο με φλεγόμενα οχήματα και πυκνό μαύρο καπνό. Τρεις στρατιώτες νοσηλεύονται σοβαρά και δύο φύλακες σκοτώθηκαν σε απόδραση φυλακής. Ο κυβερνήτης του Χαλίσκο, Πάμπλο Λέμους, καλεί τον πληθυσμό να παραμείνει στα σπίτια του, ενώ οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν διακοπεί και πολλές πόλεις δείχνουν άδειες.







Κλείσιμο Γουαδαλαχάρα, όπου βρίσκεται το Akron Stadium, ένας από τους χώρους διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχουν σημειωθεί βίαια επεισόδια γύρω από εμπορικά κέντρα και αεροδρόμια, αν και οι τερματικοί σταθμοί παραμένουν ασφαλείς. Στην Πόλη του Μεξικού, η ασφάλεια είναι αυξημένη, χωρίς αναφορές για μαζικές ταραχές, ενώ στο Μοντερέι οι αγώνες δεν έχουν επηρεαστεί ακόμη από πρόσφατες ταραχές.



Τα δεδομένα για το Μουντιάλ Μετά από αυτό το συμβάν, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φήμες ότι η FIFA εξετάζει σοβαρά τη μεταφορά τουλάχιστον ορισμένων από τους 13 αγώνες που προγραμματίζονταν να γίνουν στο Μεξικό.



Η Γκουανταλαχάρα, πρωτεύουσα της Χαλίσκο και σε απόσταση μόλις 300 χιλιομέτρων από το Πουέρτο Βαγιάρτα, είχε προγραμματιστεί να φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες ομίλων, μεταξύ αυτών το Μεξικό – Νότια Κορέα, Κολομβία – νικητής playoffs και την αναμέτρηση Ουρουγουάη – Ισπανία. Οι Κορεάτες μάλιστα, έχουν επιλέξει το Chivas Verde Valle, τις εγκαταστάσεις προπόνησης της Τσίβας, ως βάση τους για τη διοργάνωση.



Η FIFA θα πρέπει να δράσει γρήγορα για να μεταφέρει τους αγώνες. Παρόλο που υπάρχουν αρκετές κατάλληλες αμερικανικές έδρες, με το «Allegiant Stadium» στο Λας Βέγκας να θεωρείται η καλύτερη επιλογή, λόγω του πολιτικού κλίματος και των ανησυχιών για την ασφάλεια, η FIFA θα μπορούσε να στραφεί βόρεια των συνόρων και να προσθέσει περισσότερους αγώνες στο Τορόντο και το Βανκούβερ, ή να επανεξετάσει το Έντμοντον.



Για την ώρα πάντως, η FIFA δεν πάρει επίσημη θέση ότι η Γκουανταλαχάρα θα χάσει τον ρόλο της ως πόλη υποδοχής του Μουντιάλ, αλλά δημοσιεύματα στο εξωτερικό, έχουν αναγνωρίσει υψηλό επίπεδο ανησυχίας σχετικά με το κατά πόσον οι συνθήκες στο γήπεδο μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια που αναμένεται σε ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός αυτής της κλίμακας.







Αναβολές σε ματς Μετά τις βίαιες συγκρούσεις κοντά στην Γκουανταλαχάρα, μία από τις πόλεις που θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αναβλήθηκαν τέσσερις ποδοσφαιρικοί αγώνες.



Το μεξικανικό πρωτάθλημα ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δύο αγώνες κορυφαίας κατηγορίας που ήταν προγραμματισμένοι για την Κυριακή (22/2)- Κερετάρο εναντίον Χουάρες στους άνδρες και Τσίβας εναντίον Αμέρικα στις γυναίκες - αναβλήθηκαν επ' αόριστον. Δύο αγώνες δεύτερης κατηγορίας που ήταν προγραμματισμένοι επίσης την Κυριακή (22/2) ακυρώθηκαν, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.



Ο χθεσινός (22/2) αγώνας γυναικών μεταξύ Μεκάξα και Κερετάρο διακόπηκε προσωρινά όταν οι παίκτριες εγκατέλειψαν το γήπεδο αφού άκουσαν δυνατούς θορύβους έξω από το Estadio Victoria, τους οποίους τα μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν ως πυροβολισμούς.







Ο αγώνας συνεχίστηκε αργότερα, με τη Νεκάξα να κερδίζει με 2-1. Η εθνική ομάδα του Μεξικού πρόκειται να αντιμετωπίσει την Ισλανδία την Τετάρτη σε φιλικό αγώνα στο στάδιο Corregidora στο Κερετάρο.



Εν τω μεταξύ, οι διοργανωτές του τουρνουά τένις ανδρών Mexican Open στο Ακαπούλκο ανακοίνωσαν ότι οι αγώνες θα ξεκινήσουν (23/2), όπως έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας. Το τουρνουά τένις γυναικών Merida Open έχει επίσης προγραμματιστεί να ξεκινήσει από σήμερα (23/2).





