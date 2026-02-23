Νέος κύκλος βίας στο Μεξικό μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»: Ακυρώθηκαν πτήσεις, τουρίστες εγκλωβίστηκαν, κλειστά σχολεία και μαγαζιά

Η εξόντωση του βαρόνου ναρκωτικών πυροδότησε κύμα βίας σε πολλές πολιτείες του Μεξικού, με οδοφράγματα, πυρπολήσεις και νεκρούς - Σε πολλές περιοχές σχολεία και καταστήματα έκλεισαν, ενώ τουρίστες αναζητούν τρόπο για να φύγουν από τη χώρα