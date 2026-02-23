Νέος κύκλος βίας στο Μεξικό μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»: Ακυρώθηκαν πτήσεις, τουρίστες εγκλωβίστηκαν, κλειστά σχολεία και μαγαζιά
Η εξόντωση του βαρόνου ναρκωτικών πυροδότησε κύμα βίας σε πολλές πολιτείες του Μεξικού, με οδοφράγματα, πυρπολήσεις και νεκρούς - Σε πολλές περιοχές σχολεία και καταστήματα έκλεισαν, ενώ τουρίστες αναζητούν τρόπο για να φύγουν από τη χώρα
Ο Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», ηγέτης του ισχυρού Jalisco New Generation Cartel, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στην πολιτεία Χαλίσκο.
Ο θάνατός του προκάλεσε άμεση αντίδραση από ένοπλα μέλη της οργάνωσης, τα οποία έστησαν εκατοντάδες οδοφράγματα σε τουλάχιστον 20 πολιτείες.
Las fuerzas del orden, tanto el ejército, como la guardia nacional, las fiscalías, las policías municipales, los bomberos, todos ellos en estos momentos se están jugando la vida para restablecer el órden en México.— Jorge García Orozco (@jorgegogdl) February 22, 2026
A ellos todo el reconocimiento. pic.twitter.com/y2qWmxlQe6
Κλειστά σχολεία και μαγαζιά, χάος στα αεροδρόμιαΣτη Γουαδαλαχάρα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, σχολεία και καταστήματα παρέμειναν κλειστά, ενώ πολλές επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά υπό τον φόβο επιθέσεων. Οι δρόμοι άδειασαν και οι κάτοικοι περιορίστηκαν στα σπίτια τους.
Así el aeropuerto de Guadalajara en estos momentos: eliminar al Mencho traerá mucha violencia pic.twitter.com/9ypois3LGo— Pepe Mena (@PepeMena_) February 22, 2026
Σκηνές ανησυχίας εκτυλίχθηκαν και στο αεροδρόμιο της πόλης, όπου πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, ενώ τουρίστες και ταξιδιώτες αναζητούσαν τρόπο να εγκαταλείψουν την περιοχή. Σε παραθαλάσσιες περιοχές, όπως το Πουέρτο Βαγιάρτα, επισκέπτες εθεάθησαν να απομακρύνονται εσπευσμένα, καθώς καπνοί από φλεγόμενα οχήματα υψώνονταν σε κοντινή απόσταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, νεοσύστατη υπηρεσία του Πενταγώνου, με αντικείμενο τη συλλογή πληροφοριών για τα καρτέλ ναρκωτικών, συνέβαλε στην επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του Ελ Μέντσο, γεγονός που αποτυπώνει το εύρος της συνεργασίας μεταξύ Μεξικού και Ηνωμένων Πολιτειών.
#Mexico in chaos after cartel boss El Mencho's takedown! Highways blocked, cars torched, gunfire in resorts—pure chaos as revenge hits hard. Can't arrest your way out of this nightmare! #CartelWars #ElMencho #MexicoCrisis`#MexicoCartel #MexicoCity— i (@Miksiddiqui) February 23, 2026
pic.twitter.com/4btqOGiotC
Διαδοχή ή αντιπαράθεση με αντίπαλες ομάδεςΗ πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σάινμπαουμ κάλεσε σε ψυχραιμία, ωστόσο αναλυτές εκτιμούν ότι η εξόντωση του ηγέτη ενδέχεται να πυροδοτήσει εσωτερικές συγκρούσεις για τη διαδοχή ή να ανοίξει τον δρόμο για αντιπαράθεση με αντίπαλες εγκληματικές οργανώσεις.
Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο θάνατος του ισχυρού βαρόνου θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση της οργάνωσης ή αν το Μεξικό βρίσκεται μπροστά σε έναν νέο κύκλο βίαιων επεισοδίων, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ασφάλεια και την κοινωνική σταθερότητα.
