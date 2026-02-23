Νέος κύκλος βίας στο Μεξικό μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»: Ακυρώθηκαν πτήσεις, τουρίστες εγκλωβίστηκαν, κλειστά σχολεία και μαγαζιά

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η εξόντωση του βαρόνου ναρκωτικών πυροδότησε κύμα βίας σε πολλές πολιτείες του Μεξικού, με οδοφράγματα, πυρπολήσεις και νεκρούς - Σε πολλές περιοχές σχολεία και καταστήματα έκλεισαν, ενώ τουρίστες αναζητούν τρόπο  για να φύγουν από τη χώρα

Ανησυχία για νέα κλιμάκωση της βίας επικρατεί στο Μεξικό μετά την εξόντωση του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο», καθώς η χώρα βιώνει στιγμές μεγάλης αναταραχής με αποκλεισμούς δρόμων, πυρπολήσεις οχημάτων και ένοπλες επιθέσεις.

Ο Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», ηγέτης του ισχυρού Jalisco New Generation Cartel, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στην πολιτεία Χαλίσκο.

Ο θάνατός του προκάλεσε άμεση αντίδραση από ένοπλα μέλη της οργάνωσης, τα οποία έστησαν εκατοντάδες οδοφράγματα σε τουλάχιστον 20 πολιτείες.

Στη Γουαδαλαχάρα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, σχολεία και καταστήματα παρέμειναν κλειστά, ενώ πολλές επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά υπό τον φόβο επιθέσεων. Οι δρόμοι άδειασαν και οι κάτοικοι περιορίστηκαν στα σπίτια τους.

Σκηνές ανησυχίας εκτυλίχθηκαν και στο αεροδρόμιο της πόλης, όπου πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, ενώ τουρίστες και ταξιδιώτες αναζητούσαν τρόπο να εγκαταλείψουν την περιοχή. Σε παραθαλάσσιες περιοχές, όπως το Πουέρτο Βαγιάρτα, επισκέπτες εθεάθησαν να απομακρύνονται εσπευσμένα, καθώς καπνοί από φλεγόμενα οχήματα υψώνονταν σε κοντινή απόσταση.

Οι αρχές στις πολιτείες Μιτσοακάν και Γκουαναχουάτο ανακοίνωσαν νεκρούς, μεταξύ των οποίων και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ εκατοντάδες οδοφράγματα χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τον στρατό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, νεοσύστατη υπηρεσία του Πενταγώνου, με αντικείμενο τη συλλογή πληροφοριών για τα καρτέλ ναρκωτικών, συνέβαλε στην επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του Ελ Μέντσο, γεγονός που αποτυπώνει το εύρος της συνεργασίας μεταξύ Μεξικού και Ηνωμένων Πολιτειών.

Διαδοχή ή αντιπαράθεση με αντίπαλες ομάδες

Η πρόεδρος  της χώρας, Κλαούντια Σάινμπαουμ κάλεσε σε ψυχραιμία, ωστόσο αναλυτές εκτιμούν ότι η εξόντωση του ηγέτη ενδέχεται να πυροδοτήσει εσωτερικές συγκρούσεις για τη διαδοχή ή να ανοίξει τον δρόμο για αντιπαράθεση με αντίπαλες εγκληματικές οργανώσεις.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο θάνατος του ισχυρού βαρόνου θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση της οργάνωσης ή αν το Μεξικό βρίσκεται μπροστά σε έναν νέο κύκλο βίαιων επεισοδίων, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ασφάλεια και την κοινωνική σταθερότητα.

