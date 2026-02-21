Θα δικαστεί σαν ενήλικος ο 11χρονος στις ΗΠΑ που εκτέλεσε τον θετό του πατέρα ενώ κοιμόταν επειδή του πήρε το Nintendo

Το παιδί πήρε το περίστροφο από το χρηματοκιβώτιο των γονιών του και πυροβόλησε τον 42χρονο άνδρα επειδή όπως είπε στους αστυνομικούς θύμωσε που του έκρυψαν το βιντεοπαιχνίδι





Ο Clayton Dietz αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία και θα δικαστεί ως ενήλικος για το περιστατικό που σημειώθηκε στις 13 Ιανουαρίου - ανήμερα των γενεθλίων του - στην περιοχή Duncannon, βόρεια του Harrisburg.



🤯An 11-year-old shot his adoptive father to death because his Nintendo was taken away



Clayton Dietz's parents told him to go to bed after midnight. He "got mad," went looking for his Nintendo Switch in the gun safe, found the keys, and then discovered a revolver.



Σύμφωνα με τις αρχές, ο 11χρονος αναζητούσε το Nintendo του, το οποίο οι γονείς του είχαν αφαιρέσει και το είχαν τοποθετήσει, μαζί με ένα περίστροφο, σε χρηματοκιβώτιο μέσα στο σπίτι.







Στη συνέχεια όπλισε το όπλο και πυροβόλησε τον πατέρα του στο κεφάλι, ενώ εκείνος κοιμόταν.



«Ο μπαμπάς είναι νεκρός» Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι περίπου στις 3:20 τα ξημερώματα, έπειτα από κλήση για πυροβολισμό. Οι αστυνομικοί βρήκαν τον 42χρονο άνδρα με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, ενώ ο 11χρονος φέρεται να ούρλιαζε.



Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το παιδί φώναζε «Ο μπαμπάς είναι νεκρός» και φέρεται να είπε στη μητέρα του: «Σκότωσα τον μπαμπά».



Κατά την ανάκριση, όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν τι πίστευε ότι θα συνέβαινε όταν πυροβόλησε, απάντησε πως ήταν θυμωμένος και «δεν σκέφτηκε τι θα γινόταν».

Ο 11χρονος Clayton Dietz αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία μετά τον θάνατο του Douglas Dietz, που φέρεται να πυροβόλησε στο σπίτι τους στην Πενσυλβάνια. Το ζευγάρι είχε υιοθετήσει το παιδί

Η μαρτυρία της μητέρας Η σύζυγος του θύματος κατέθεσε ότι ξύπνησε από έναν δυνατό θόρυβο και ένιωσε μια μυρωδιά που της θύμισε πυροτεχνήματα. Προσπάθησε να ξυπνήσει τον άνδρα της, αλλά εκείνος δεν ανταποκρινόταν.



Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, άκουσε έναν ήχο σαν σταγόνες νερού να πέφτουν — μόνο που, όπως συνειδητοποίησε, επρόκειτο για αίμα που διαπερνούσε τα σεντόνια.



Στο εδώλιο ως ενήλικος Ο 11χρονος, ο οποίος είχε υιοθετηθεί το 2018, οδηγήθηκε στο Δικαστήριο της Κομητείας Perry με χειροπέδες, προκαλώντας σοκ σε όσους παρακολουθούσαν τη διαδικασία.



Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αναζωπύρωσε τη συζήτηση στις ΗΠΑ για την πρόσβαση ανηλίκων σε όπλα, αλλά και για το κατά πόσο ένα παιδί αυτής της ηλικίας μπορεί να δικαστεί ως ενήλικος για ένα τόσο σοβαρό έγκλημα.



Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει για τα επόμενα βήματα σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την αμερικανική κοινή γνώμη.