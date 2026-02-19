CNN: Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είναι έτοιμες για πλήγματα στο Ιράν από αυτό το Σαββατοκύριακο

Οι ΗΠΑ
αναπτύσσουν στη Μέση Ανατολή ισχυρή δύναμη κρούσης, ναυτική και αεροπορική, κάτι που πιθανόν σημαίνει ότι προετοιμάζουν το έδαφος για ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των CNN και CBS News που μεταδόθηκαν χθες, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αρχίσουν να πλήττουν το Ιράν από το σαββατοκύριακο, αν το διατάξει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είχε αποφασίσει ήδη να γίνουν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν
τον Ιούνιο του 2025, δεν σταματά να απειλεί την Τεχεράνη πως θα μπορούσε να προκρίνει στρατιωτική επέμβαση αν οι συνομιλίες σε εξέλιξη δεν οδηγήσουν στη σύναψη συμφωνίας για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Ο ίδιος απέσυρε το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, τις ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, επισήμως το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ).
Η παρουσία «τέτοιας δύναμης πυρός (…) στην περιοχή δημιουργεί δυναμική από μόνη της. Είναι ενίοτε λίγο δύσκολο να φρενάρεις και να πεις ‘αυτό είναι όλο, δεν κάνουμε τίποτα’», κρίνει η Σούζαν Ζιαντέ, αναλύτρια του αμερικανικού Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS).
Η Ουάσιγκτον συνεχίζει να στέλνει στη Μέση Ανατολή πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη κατά δεκάδες. Έχει πλέον αναπτύξει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε βάσεις σε όλη την περιοχή–κάποιες από τις οποίες θα μπορούσαν να αποδειχθούν ευάλωτες σε περίπτωση ιρανικών αντιποίνων.
