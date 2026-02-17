«Με άρπαξαν και με έσυραν»: Τρεις άνδρες βίασαν ομαδικά μια ντόπια και μια τουρίστρια στην Ινδία, έπνιξαν έναν 26χρονο

«Με χτυπούσαν και με βίαζαν»

H Ινδή που βιάστηκε από τους συμπατριώτες της

Μάστιγα η βία κατά των γυναικών

Το έγκλημά τους εντάσσεται στα πλέον σπάνια φέρεται να δήλωσε ο τοπικός δικαστής, όπως μετέδωσε το δίκτυο. Η ποινή θα πρέπει να επικυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο του κρατιδίου Καρνατάκα και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έφεσης.Η Ινδή γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση είχε δηλώσει τότε σε ινδικά μέσα ενημέρωσης: «Αιμορραγούσα έντονα. Δύο από τους δράστες με άρπαξαν και με έσυραν στην άκρη του καναλιού. Ένας από αυτούς με έπνιγε και μου έβγαλε τα ρούχα. Ο ένας μετά τον άλλον με χτυπούσαν και με βίαζαν». Ανέφερε επίσης ότι η Ισραηλινή γυναίκα απομακρύνθηκε από έναν από τους άνδρες, πριν εκείνος τη βιάσει. «Όταν φωνάζαμε και κλαίγαμε, οι τρεις διέφυγαν με τη μοτοσικλέτα τους», πρόσθεσε.Η επίθεση προκάλεσε πανικό, με εκατοντάδες τρομοκρατημένους επισκέπτες που βρίσκονταν στον χώρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο βόρειο Καρνατάκα να εγκαταλείπουν την περιοχή.Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η υπόθεση ανέδειξε εκ νέου το χρόνιο πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία, το 2023 καταγράφηκαν 29.670 βιασμοί στην Ινδία.Η Ινδία εφαρμόζει τη θανατική ποινή διά απαγχονισμού, αν και στην πράξη σπανίως εκτελείται. Οι τελευταίες εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2020, όταν τέσσερις άνδρες που είχαν καταδικαστεί για τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία γυναίκας σε λεωφορείο στο Νέο Δελχί το 2012 απαγχονίστηκαν, σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.