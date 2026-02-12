Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι καταργεί τα πρότυπα για τις εκπομπές ρύπων των οχημάτων που είχε θεσπίσει ο Ομπάμα

Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακάλεσε τα ομοσπονδιακά πρότυπα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για οχήματα και κινητήρες της τελευταίας 15ετίας, που αναμένεται να εξοικονομήσει 1,3 τρισ. δολάρια
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα την κατάργηση της επιστημονικής διαπίστωσης ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, αφαιρώντας τη νομική βάση για τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς για το κλίμα, τερματίζοντας παράλληλα τα πρότυπα εκπομπών για οχήματα μοντέλων 2012–2027.
Όπως αναφέρει το Reuters, η απόφαση, που παρουσιάστηκε ως η πιο εκτεταμένη ανατροπή πολιτικής για την κλιματική αλλαγή μέχρι σήμερα από την παρούσα κυβέρνηση, συνοδεύτηκε από την κατάργηση όλων των ομοσπονδιακών προτύπων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για οχήματα και κινητήρες των ετών μοντέλου 2012 έως 2027. Η κίνηση έρχεται μετά από σειρά ρυθμιστικών περικοπών και άλλων παρεμβάσεων που αποσκοπούν, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, στην ενίσχυση της ανάπτυξης ορυκτών καυσίμων και στην επιβράδυνση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας.
«Με τη διαδικασία που μόλις ολοκληρώθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, τερματίζουμε επίσημα τη λεγόμενη διαπίστωση επικινδυνότητας, μια καταστροφική πολιτική της εποχής Ομπάμα που έπληξε σοβαρά την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία και αύξησε τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, πλαισιωμένος από τον διοικητή της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος Λι Ζέλντιν και τον διευθυντή Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου Ρας Βοτ, ο οποίος είχε επί μακρόν ταχθεί υπέρ της ανάκλησης της διαπίστωσης.
Η λεγόμενη «διαπίστωση επικινδυνότητας» υιοθετήθηκε το 2009 και αποτέλεσε τη βάση για την ενεργοποίηση διατάξεων του Νόμου για τον Καθαρό Αέρα του 1963, με στόχο τον περιορισμό εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου και τεσσάρων ακόμη ρύπων που παγιδεύουν τη θερμότητα, από οχήματα, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και άλλες βιομηχανίες. Η κατάργησή της αφαιρεί την υποχρέωση μέτρησης, αναφοράς, πιστοποίησης και συμμόρφωσης με τα ομοσπονδιακά πρότυπα εκπομπών για τα αυτοκίνητα, αν και αρχικά ενδέχεται να μην αφορά σταθερές πηγές όπως οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Παρότι αρκετές βιομηχανικές οργανώσεις στηρίζουν την άρση των αυστηρών προτύπων για τα οχήματα, εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς την πλήρη ανάκληση της διαπίστωσης επικινδυνότητας, επικαλούμενες νομική και ρυθμιστική αβεβαιότητα. Νομικοί επισημαίνουν ότι η ανατροπή ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση αγωγών «δημόσιας όχλησης», διαδρομή που είχε ουσιαστικά αποκλειστεί μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2011, σύμφωνα με την οποία η ρύθμιση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανήκει στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος και όχι των δικαστηρίων. «Ενδέχεται να πρόκειται για μία ακόμη κλασική περίπτωση όπου η υπέρβαση της κυβέρνησης Τραμπ θα γυρίσει μπούμερανγκ», σχολίασε ο Ρόμπερτ Πέρσιβαλ, καθηγητής περιβαλλοντικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ.
Περιβαλλοντικές οργανώσεις καταδίκασαν την απόφαση ως επικίνδυνη για το κλίμα. Μελλοντικές κυβερνήσεις που θα θελήσουν να επαναφέρουν ρυθμίσεις για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ενδέχεται να χρειαστεί να επαναθεσπίσουν τη διαπίστωση επικινδυνότητας, διαδικασία που θεωρείται πολιτικά και νομικά σύνθετη. Το Environmental Defense Fund ανέφερε ότι η κατάργηση θα επιβαρύνει τελικά τους Αμερικανούς, παρά τους ισχυρισμούς της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος ότι οι κλιματικοί κανονισμοί αύξησαν το κόστος για τους καταναλωτές. «Ο διοικητής Λι Ζέλντιν έδωσε εντολή στην υπηρεσία να σταματήσει να προστατεύει τον αμερικανικό λαό από τη ρύπανση που προκαλεί ισχυρότερες καταιγίδες, πλημμύρες και εκτόξευση των ασφαλίστρων», δήλωσε ο πρόεδρος του οργανισμού Φρεντ Κρουπ. «Η ενέργεια αυτή θα οδηγήσει σε περισσότερη ρύπανση, άρα και σε υψηλότερα κόστη και πραγματικές επιπτώσεις για τις αμερικανικές οικογένειες».
«Απάτη» η κλιματική αλλαγήΟ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί «απάτη» και έχει αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού, αφήνοντας τον μεγαλύτερο ιστορικά συντελεστή της υπερθέρμανσης του πλανήτη εκτός των διεθνών προσπαθειών αντιμετώπισής της. Παράλληλα, έχει καταργήσει φορολογικά κίνητρα της εποχής Μπάιντεν που στόχευαν στην επιτάχυνση της διάδοσης ηλεκτρικών οχημάτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Θα εξοικονομήσει 1,3 τρισ. δολάριαΣύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος, οι τομείς των μεταφορών και της ηλεκτροπαραγωγής ευθύνονται ο καθένας για περίπου το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στις ΗΠΑ. Η υπηρεσία υποστήριξε ότι η κατάργηση θα εξοικονομήσει 1,3 τρισ. δολάρια για τους φορολογούμενους, μέσω της εξάλειψης τόσο της διαπίστωσης όσο και των ομοσπονδιακών προτύπων εκπομπών για τα οχήματα.
