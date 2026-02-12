Εξοργισμένοι συγγενείς θυμάτων του κλαμπ στο Κραν Μοντανά περίμεναν τους ιδιοκτήτες στην εισαγγελία της Σιόν: Σπρωξίματα, φωνές και δάκρυα

Απέδωσαν την ευθύνη σε εργαζόμενη

Η 24χρορνη σερβιτόρα

Εικόνες με τα καμένα στο μπαρ λίγες ώρες μετά τη φονική πυρκαγιά

Στην απολογία τους φέρονται να απέδωσαν την ευθύνη σε εργαζόμενη που επίσης σκοτώθηκε, την 24χρονη σερβιτόρα, υποστηρίζοντας ότι εκείνη ανέβηκε στους ώμους συναδέλφου κρατώντας μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα πυροτεχνήματα. Σύμφωνα με καταθέσεις, η νεαρή φορούσε διαφημιστικό κράνος που περιόριζε την ορατότητά της και δεν είδε τη φωτιά να ανάβει στην οροφή του υπογείου, η οποία ήταν καλυμμένη με εύφλεκτο αφρώδες υλικό.φέρεται να δήλωσε στους ανακριτές ότι «ήταν το σόου της Σιαν» και παραδέχθηκε πως δεν της απαγόρευσε να το κάνει ούτε της επισήμανε τους κανόνες ασφαλείας. Η οικογένεια της νεκρής και επιζώντες αμφισβητούν την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι ηυπεύθυνη στο μαγαζί εκείνο το βράδυ, της έδωσε εντολή να κατέβει στο υπόγειο για να βοηθήσει λόγω μεγάλου αριθμού παραγγελιών σαμπάνιας και την ενθάρρυνε να εκτελέσει το σόου με το κράνος.Η δικηγόρος της οικογένειας,, δήλωσε ότι η Σιαν δεν προοριζόταν καν για εξυπηρέτηση τραπεζιών, ότι δεν είχε ενημερωθεί για τον κίνδυνο της οροφής ούτε είχε λάβει εκπαίδευση ασφαλείας και ότι εργαζόταν υπό εξαντλητικές συνθήκες, έχοντας μάλιστα απευθυνθεί σε υπηρεσία προστασίας εργαζομένων για ζητήματα σύμβασης και αμοιβής.η οποία συγκαταλέγεται στους πρώτους που εγκατέλειψαν το κλαμπ, έχει παραδεχθεί ότι γνώριζε πως το συγκεκριμένο θέαμα με πυροτεχνήματα γινόταν συχνά, παρότι επικίνδυνο, και έχει εκφράσει συγκρατημένη συγγνώμη χωρίς αποδοχή ευθύνης. Σύμφωνα με καταγγελίες, κάμερες κατέγραψαν τη φυγή της από τον χώρο με το αυτοκίνητό της κρατώντας την ταμειακή μηχανή, ενώ εκατοντάδες νέοι παρέμεναν εγκλωβισμένοι.Νέος φάκελος με 40 φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του καντονιού Βαλαί αποκαλύπτει τη σφοδρότητα της πυρκαγιάς στο εστιατόριοστο Κραν Μοντανά, η οποία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς κόστισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους, κυρίως νεαρής ηλικίας που είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν.Οι εικόνες, που δημοσιεύθηκαν αρχικά από τοκαι λήφθηκαν από ανακριτικούς υπαλλήλους την 1η και 2η Ιανουαρίου, καταγράφουν σκηνές εκτεταμένης καταστροφής. Στους εσωτερικούς χώρους διακρίνονται απανθρακωμένα τραπέζια, κατεστραμμένοι καναπέδες και καθίσματα, λιωμένοι πολυέλαιοι και πάγκοι που έχουν μετατραπεί σε σκοτεινές, άμορφες μάζες.Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα στιγμιότυπα από το υπόγειο επίπεδο. Στις φωτογραφίες φαίνεται το μπαρ, η σκάλα που οδηγεί στο ισόγειο και, κυρίως, η οροφή επενδυμένη με αφρώδες υλικό, το οποίο έχει καταστραφεί πλήρως. Στο βάθος διακρίνεται μια καφέ πόρτα, που αντιστοιχεί σε έξοδο υπηρεσίας και όχι σε προβλεπόμενη έξοδο κινδύνου, πίσω από την οποία εγκλωβίστηκαν άνθρωποι προσπαθώντας να διαφύγουν.