Με παρελθόν η σχέση του 70χρονου μεγιστάνα στη Γερμανία με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας: Έκαναν μαζί αλλαγή του χρόνου, έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο

Όσον αφορά την καριέρα της ως μοντέλο, η 27χρονη έχει εμφανιστεί στη Vogue Turkey, ενώ τον Δεκέμβριο του 2022 είχε αποκαλύψει σε άρθρο στην Teen Vogue ότι «έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, βιασμό και σεξουαλική εξαναγκασμό στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή». Όπως έγραφε τότε ««αγγίχθηκε ανάρμοστα από τον προϊστάμενό της» ενώ εργαζόταν ως 18χρονη ασκούμενη. Κατά την περιγραφή της ο προϊστάμενός «έβαζε τα χέρια του στους ώμους και στη μέση μου όταν συναντιόμασταν στο ασανσέρ ή στην κουζίνα».Ο Σμιντ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Google το 2011, είναι παντρεμένος για περισσότερα από τέσσερις δεκαετίες με την Γουέντι Σμιντ με την περιουσία του να υπολογίζεται σε 54,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εμφανίζεται να έχει περιγράψει τον γάμο του ως «ανοιχτό» έχοντας κατά καιρούς διάφορες σχέσεις όπως αυτή που είχε για χρόνια με την επιχειρηματία Μισέλ Ρίτερ και η οποία έληξε με μια σειρά αγωγών που κατέθεσε εναντίον του εκείνη κατηγορώντας για ανάρμοστη συμπεριφορά και οικονομικές ατασθαλίες.